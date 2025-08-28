Superfakes: Η νέα απειλή για τους οίκους που πουλάνε τσάντες $10.000 – Πώς η Vestiaire Collective προστατεύει από τις απομιμήσεις
Σε ένα πρώην εργοστάσιο στη Γαλλία, η αυθεντικότητα γίνεται επιστήμη - Η Vestiaire παλεύει με δέρμα, μεγεθυντικό φακό και αλγόριθμους για να υπερασπιστεί το μέλλον της πολυτέλειας
Με λευκή ποδιά, βαμβακερά γάντια και προσοχή ερευνητή, η Mélissa B. εξετάζει μια μπλε Hermès Birkin αξίας 18.000 δολαρίων. Την ακουμπά ήπια στο γραφείο της, μαζί με το πορτοκαλί κουτί, την απόδειξη και το υφασμάτινο κάλυμμα. Περνά τα δάχτυλα στην κορυφή, ελέγχει τη χάραξη στο παλλάδιο και κοιτάζει με μεγεθυντικό φακό τη ραφή και το φερμουάρ – σημεία-κλειδιά που προδίδουν ή επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα. Στο τέλος, σηκώνει την τσάντα, την μυρίζει και χαμογελά: «Αυτή είναι πολύ αληθινή». Διάρκεια ελέγχου: 15 λεπτά!
Η Mélissa εργάζεται στο κέντρο πιστοποίησης της Vestiaire Collective στη γαλλική πόλη Tourcoing, εγκατεστημένο σε ένα παλιό εργοστάσιο νημάτων. Εκεί, μια ομάδα ειδικών εξετάζει ασταμάτητα εκατοντάδες πολυτελή αντικείμενα, από τσάντες και παπούτσια μέχρι φορέματα και κοσμήματα. Ο στόχος είναι ένας: η διάκριση του αυθεντικού από το τέλεια απομιμημένο.
