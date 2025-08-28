Superfakes: Η νέα απειλή για τους οίκους που πουλάνε τσάντες $10.000 – Πώς η Vestiaire Collective προστατεύει από τις απομιμήσεις

Σε ένα πρώην εργοστάσιο στη Γαλλία, η αυθεντικότητα γίνεται επιστήμη - Η Vestiaire παλεύει με δέρμα, μεγεθυντικό φακό και αλγόριθμους για να υπερασπιστεί το μέλλον της πολυτέλειας