Νέα εποχή στα ακίνητα: Ερχεται ο «ΜΙΔΑΣ»
Νέα εποχή στα ακίνητα: Ερχεται ο «ΜΙΔΑΣ»
Η εφορία μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων βλέπει ιδιοκτησία, χρήση, τετραγωνικά, ρεύμα, ενοίκια, ακόμη και δικαστικές εκκρεμότητες
Μια νέα ψηφιακή εποχή, με νέα δεδομένα, ξεκινά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους ενοικιαστές και τη φορολογία ακινήτων.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τα ακίνητα: ιδιοκτησία, χρήση, τετραγωνικά, ενοίκια, αριθμούς παροχής, ακόμη και πολεοδομικά δεδομένα ή δικαστικές εκκρεμότητες.
Για πρώτη φορά, η φορολογική διοίκηση θα συγκεντρώνει σε έναν ψηφιακό φάκελο το σύνολο των στοιχείων που αφορούν κάθε ακίνητο στη χώρα, διασυνδέοντας δηλώσεις Ε9, στοιχεία του Κτηματολογίου, πληροφορίες από τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ενεργά μισθωτήρια, παροχές ρεύματος και ύδρευσης, πολεοδομικά δεδομένα, ακόμη και δικαστικές εκκρεμότητες. Ουσιαστικά, για κάθε ακίνητο που ανήκει σε πολίτη ή επιχείρηση θα δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος, ο οποίος θα εμπλουτίζεται είτε από τις δηλώσεις των φορολογουμένων είτε από στοιχεία που συλλέγονται από τρίτους. Η καινοτομία έγκειται στο ότι όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο και με δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού με την πρώτη φάση εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει διασταυρώσεις ανάμεσα στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αναγράφεται στο Ε9 και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Εφόσον δεν προκύψουν ασυμφωνίες, ο φάκελος κάθε ακινήτου θα κλείνει αυτόματα. Αν υπάρχουν κενά ή λάθη, οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται μέσω email ή ειδοποίησης και θα καλούνται να επικαιροποιήσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία. Το επόμενο βήμα θα είναι η υποχρέωση όλων των ιδιοκτητών -και όχι μόνο όσων εκμισθώνουν- να δηλώσουν με ακρίβεια τη χρήση κάθε ακινήτου: αν είναι νοικιασμένο, δωρεάν παραχωρημένο, κενό ή ιδιοκατοικείται. Για κάθε κτίσμα θα πρέπει επίσης να δηλωθούν ή να επιβεβαιωθούν οι αριθμοί παροχής ρεύματος και νερού, με την πλατφόρμα να προσφέρει ήδη προσυμπληρωμένες πληροφορίες όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί το ΜΙΔΑ για τη στόχευση ελέγχων, τη δημιουργία προσυμπληρωμένων δηλώσεων και τη συνολική εποπτεία της αγοράς ακινήτων, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρείες διαχείρισης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τα ακίνητα: ιδιοκτησία, χρήση, τετραγωνικά, ενοίκια, αριθμούς παροχής, ακόμη και πολεοδομικά δεδομένα ή δικαστικές εκκρεμότητες.
Για πρώτη φορά, η φορολογική διοίκηση θα συγκεντρώνει σε έναν ψηφιακό φάκελο το σύνολο των στοιχείων που αφορούν κάθε ακίνητο στη χώρα, διασυνδέοντας δηλώσεις Ε9, στοιχεία του Κτηματολογίου, πληροφορίες από τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ενεργά μισθωτήρια, παροχές ρεύματος και ύδρευσης, πολεοδομικά δεδομένα, ακόμη και δικαστικές εκκρεμότητες. Ουσιαστικά, για κάθε ακίνητο που ανήκει σε πολίτη ή επιχείρηση θα δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος, ο οποίος θα εμπλουτίζεται είτε από τις δηλώσεις των φορολογουμένων είτε από στοιχεία που συλλέγονται από τρίτους. Η καινοτομία έγκειται στο ότι όλα αυτά θα γίνονται αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο και με δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού με την πρώτη φάση εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει διασταυρώσεις ανάμεσα στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αναγράφεται στο Ε9 και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Εφόσον δεν προκύψουν ασυμφωνίες, ο φάκελος κάθε ακινήτου θα κλείνει αυτόματα. Αν υπάρχουν κενά ή λάθη, οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται μέσω email ή ειδοποίησης και θα καλούνται να επικαιροποιήσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία. Το επόμενο βήμα θα είναι η υποχρέωση όλων των ιδιοκτητών -και όχι μόνο όσων εκμισθώνουν- να δηλώσουν με ακρίβεια τη χρήση κάθε ακινήτου: αν είναι νοικιασμένο, δωρεάν παραχωρημένο, κενό ή ιδιοκατοικείται. Για κάθε κτίσμα θα πρέπει επίσης να δηλωθούν ή να επιβεβαιωθούν οι αριθμοί παροχής ρεύματος και νερού, με την πλατφόρμα να προσφέρει ήδη προσυμπληρωμένες πληροφορίες όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί το ΜΙΔΑ για τη στόχευση ελέγχων, τη δημιουργία προσυμπληρωμένων δηλώσεων και τη συνολική εποπτεία της αγοράς ακινήτων, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρείες διαχείρισης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα