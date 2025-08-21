Αναδρομικά 2025: Πότε θα λάβουν χρήματα οι ένστολοι

Κλείσιμο

Η καταβολή των αναδρομικών προς αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπαίνει στην τελική ευθεία, με στόχο την ολοκλήρωση των πληρωμών έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Οι πιστώσεις γίνονται μετά τον επανυπολογισμό των κρατήσεων που είχαν εφαρμοστεί σε μερίσματα και συντάξεις βάσει του νόμου 4093/2012, ο οποίος καταργήθηκε τον Απρίλιο του 2023. Με την αναθεώρηση αυτή απελευθερώνονται σημαντικοί πόροι για περισσότερους από 70.000 δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.Ταυτόχρονη καταβολή συντάξεων και αναδρομικώνΟι τακτικές πληρωμές των συντάξεων του Σεπτεμβρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί και περιλαμβάνουν:-Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, καταβολή των κύριων συντάξεων για μη μισθωτούς, όπως οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.-Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων για μισθωτούς, όπως οι συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της ΔΕΗ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, καθώς και του Δημοσίου.Τα αναδρομικά θα εμφανιστούν ως ξεχωριστές πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων, και σε ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές εκκαθαρίσεις, όταν απαιτείται επιστροφή ποσών στον ασφαλιστικό φορέα.Δημοσιονομική σημασία και οικονομικός αντίκτυποςΗ επιστροφή των αναδρομικών έχει πολλαπλή σημασία για τα δημόσια οικονομικά. Ενισχύει τη ρευστότητα του συστήματος συντάξεων, βελτιώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη διοίκηση και αποκαθιστά την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων του κράτους. Παράλληλα, τα ποσά αυτά, που αφορούν περίοδο 27 μηνών, προσφέρουν στους συνταξιούχους ουσιαστική οικονομική ανάσα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και δίνοντας ώθηση στην κατανάλωση.Η καταβολή τους χωρίς να απαιτείται αίτηση μειώνει τον διοικητικό φόρτο και αποτρέπει καθυστερήσεις, στέλνοντας ένα μήνυμα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.Πιθανές επιστροφές και έλεγχοιΠαρά τη θετική εξέλιξη, υπάρχει η πιθανότητα σε κάποιες περιπτώσεις να ζητηθούν επιστροφές χρημάτων από συνταξιούχους προς τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι υπολογισμοί δείχνουν ότι είχαν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά απ’ όσα αναλογούσαν. Οι διαδικασίες αυτές θα γίνουν με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση και η δημοσιονομική ισορροπία.Τεχνική υποστήριξη και συνεργασία φορέων