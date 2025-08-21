Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 7,65 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις το α’ εξάμηνο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε σε, μειωμένη κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,3% έναντι του Ιουνίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 19,7%. Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την υποχώρηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 8,1%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 1.949,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 35,5% και διαμορφώθηκε σε 651,1 χιλ. ταξιδιώτες.Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,5% και διαμορφώθηκε σε 768,8 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία κατά 29,6% σε 267,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 29,7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 305,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 811,2 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 24,1% σε 230,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 3,0 χιλ. ταξιδιώτες.Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 11.691,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.625,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 13,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 6.412,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,5% και διαμορφώθηκε σε 5.278,9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 27,5%.Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 1.849,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 610,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 617,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 1.521,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 20,0% σε 694,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 10,6 χιλ. ταξιδιώτες.