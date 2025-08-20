Οδηγός από την ΑΑΔΕ: Τα πρόστιμα για λάθη και καθυστερήσεις στις φορολογικές δηλώσεις

Αποκωδικοποιώντας την πολυσέλιδη εγκύκλιο που ερμηνεύει τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τα πρόστιμα - Πότε μπαίνουν καμπάνες από 100 έως 500 ευρώ και πότε πολύ περισσότερα