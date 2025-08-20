Οδηγός από την ΑΑΔΕ: Τα πρόστιμα για λάθη και καθυστερήσεις στις φορολογικές δηλώσεις
Αποκωδικοποιώντας την πολυσέλιδη εγκύκλιο που ερμηνεύει τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τα πρόστιμα - Πότε μπαίνουν καμπάνες από 100 έως 500 ευρώ και πότε πολύ περισσότερα
Ένα απλό λάθος, μια καθυστέρηση λίγων ημερών ή μια παράλειψη που μοιάζει ασήμαντη μπορεί να κοστίσει ακριβά στον φορολογούμενο. Ο νέος οδηγός της εφορίας για τα πρόστιμα, που παρουσιάζεται σε μια πολυσέλιδη εγκύκλιο, ξεκαθαρίζει πότε ενεργοποιούνται τα πρόστιμα των 100, 250 ή 500 ευρώ και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα ψηλότερα. Από τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και τις τροποποιητικές του Ε9, μέχρι τα χρεωστικά ΦΠΑ και τις παρακρατήσεις φόρων, η φορολογική διοίκηση χαρτογραφεί όλα τα σενάρια, βάζοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν για ακόμη μία φορά στους δαιδαλώδεις κανόνες του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Το κείμενο της εγκυκλίου προβλέπει ότι τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 100 ευρώ για τους ιδιώτες και για κάθε δήλωση που δεν συνδέεται με επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο ανεβαίνει στα 250 ευρώ, ενώ για όσους τηρούν διπλογραφικά φτάνει στα 500 ευρώ ανά παράβαση, ακόμα και στην περίπτωση που η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική. Τα παραδείγματα που παρατίθενται είναι χαρακτηριστικά: ιδιώτης που καθυστερεί να δηλώσει εισοδήματα από ενοίκια πληρώνει 100 ευρώ, ενώ επαγγελματίας που υποβάλλει εκπρόθεσμα ΦΠΑ χρεώνεται 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί.
Η εγκύκλιος προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για το Ε9, όπου αν οι ίδιες μεταβολές δεν δηλώθηκαν για περισσότερα από ένα έτη, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο, αλλά και για περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων που δεν αλλάζουν το ποσό φόρου – εκεί δεν μπαίνει καμία καμπάνα. Το ίδιο ισχύει και όταν οι διαδοχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις οδηγούν σε επιπλέον φόρο μικρότερο από 100 ευρώ, αφού το όριο αυτό λειτουργεί ως «κόφτης» για την επιβολή προστίμων.
Παράλληλα, η εφορία ξεκαθαρίζει ότι για παραβάσεις που σχετίζονται με φόρους κληρονομιάς, δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις ακινήτων ή κέρδη από τυχερά παίγνια, το πρόστιμο είναι πάντα 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δήλωσης. Αντίθετα, για παρακρατούμενους φόρους τα πρόστιμα σκληραίνουν, φτάνοντας στα 250 ευρώ για απλογραφικά και στα 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.
Ο νέος «χάρτης προστίμων» δείχνει ότι ακόμα και τα πιο μικρά λάθη ή οι καθυστερήσεις μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ σε βάρος του φορολογούμενου. Η εφορία προσπαθεί να βάλει κανόνες, ωστόσο η πολυπλοκότητα της εγκυκλίου δείχνει ότι το φορολογικό σύστημα παραμένει ένα δύσβατο μονοπάτι, όπου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή διόρθωση και μια τσουχτερή καμπάνα.
