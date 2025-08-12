Άνοδος στις ευρωαγορές μετά την επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας
Άνοδος στις ευρωαγορές μετά την επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας
Σε πρώτο πλάνο ο αμερικανικός πληθωρισμός - Ρεκόρ αποδόσεων για το νορβηγικό κρατικό ταμείο εν μέσω θετικών ειδήσεων για τις αγορές
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενισχύονται στη συνεδρίαση της Τρίτης, χάρη στην επέκταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ενώ οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,34% και διαπραγματεύεται στις 548,60 μονάδες. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,06% στις 24.086,17 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,26% στις 9.153,85 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,54% στις 7.740,39 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 0,61% στις 14.935,56 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,48% στις 41.784 μονάδες.
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα παρακολουθούσε στενά το θέμα των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, με την ψυχρολουσία να αποφεύγεται την τελευταία στιγμή, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν την αναστολή επιβολής νέων δασμών για ακόμη 90 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση σχετικά χαμηλών δασμών μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ενώ διατηρεί και την πρόσφατη άρση περιορισμών στην εξαγωγή μικροτσίπ από τις ΗΠΑ και σπάνιων γαιών από την Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,34% και διαπραγματεύεται στις 548,60 μονάδες. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,06% στις 24.086,17 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,26% στις 9.153,85 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,54% στις 7.740,39 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 0,61% στις 14.935,56 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,48% στις 41.784 μονάδες.
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα παρακολουθούσε στενά το θέμα των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, με την ψυχρολουσία να αποφεύγεται την τελευταία στιγμή, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν την αναστολή επιβολής νέων δασμών για ακόμη 90 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση σχετικά χαμηλών δασμών μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ενώ διατηρεί και την πρόσφατη άρση περιορισμών στην εξαγωγή μικροτσίπ από τις ΗΠΑ και σπάνιων γαιών από την Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα