Αβεβαιότητα για το νέο καλώδιο Ελλάδας-Ιταλίας: Η ιταλική ρυθμιστική αρχή ενέργειας ζητά επανεξέταση χρονοδιαγράμματος και κόστους
H Arera ζητά να δοθεί προβάδισμα στα βόρεια σύνορα, ενώ εκφράζει σημαντικές επιφυλάξεις για την επέκταση στις νότιες γραμμές με Ελλάδα και Τυνησία
Την ώρα που Αθήνα και Ρώμη προωθούν τη δημιουργία ενός νέου ηλεκτρικού «διαδρόμου» μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η ιταλική ρυθμιστική αρχή ενέργειας Arera στέλνει σαφές μήνυμα ότι η άμεση προτεραιότητα βρίσκεται στις βόρειες διασυνδέσεις της χώρας.
Σε πρόσφατη τοποθέτησή της προς τον διαχειριστή του ιταλικού συστήματος μεταφοράς Terna, η Arera ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στα έργα που κρίνονται πιο οικονομικά αποδοτικά, δηλαδή στην επέκταση της δυναμικότητας των διασυνδέσεων προς τον βορρά κατά τουλάχιστον 2,6 GW. Για τις νότιες γραμμές –με την Ελλάδα και την Τυνησία– η αρχή εκφράζει σημαντικές επιφυλάξεις, ειδικά ως προς τον χρονικό ορίζοντα των οφελών για την Ιταλία.
Η νέα διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, ισχύος 1.000 MW, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μεταξύ 2033 και 2035. Ωστόσο, σύμφωνα με την Arera, «ουσιαστικά οφέλη» για την Ιταλία αναμένονται μόνο μετά το 2040, κάτι που οδηγεί την αρχή να εισηγηθεί επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος.
Στο τραπέζι μπαίνει και το ζήτημα της κοστολόγησης, καθώς η Arera ζητά πρόσθετη ανάλυση. Στα έγγραφα που υπέβαλε η Terna για τη διαδικασία επιλογής των φετινών έργων PCI/PMI, η εκτίμηση φθάνει τα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ στα δεκαετή προγράμματα του ΑΔΜΗΕ και του ENTSO-E το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Αποστάσεις για το χρονοδιάγραμμα
