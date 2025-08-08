Εξυπνες κάμερες στην Αθήνα: Εγκαθίστανται 2.000 για αυτόματα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα και κόκκινα φανάρια
Εξυπνες κάμερες στην Αθήνα: Εγκαθίστανται 2.000 για αυτόματα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα και κόκκινα φανάρια
Οι παραβάτες θα λαμβάνουν ειδοποίηση στο κινητό τους, ενώ η κλήση θα αποθηκεύεται σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και θα εμφανίζεται στη θυρίδα τους στο gov.gr για ηλεκτρονική πληρωμή ή υποβολή ένστασης
Ένα νέο, πλήρως ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ενιαίο πληροφοριακό δίκτυο και ειδικό φορέα εποπτείας σχεδιάζει να εγκαταστήσει η κυβέρνηση στην Αττική, ως αιχμή του δόρατος στη μάχη για την οδική ασφάλεια.
Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση 2.000 «έξυπνων» καμερών σε κομβικά σημεία με ιστορικό σοβαρών παραβάσεων και τροχαίων, με στόχο την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας και της επικίνδυνης οδήγησης που έχουν αυξήσει τους θανάτους από τροχαία στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.
