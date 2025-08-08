Εξυπνες κάμερες στην Αθήνα: Εγκαθίστανται 2.000 για αυτόματα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα και κόκκινα φανάρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξυπνες κάμερες στην Αθήνα: Εγκαθίστανται 2.000 για αυτόματα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα και κόκκινα φανάρια

Οι παραβάτες θα λαμβάνουν ειδοποίηση στο κινητό τους, ενώ η κλήση θα αποθηκεύεται σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και θα εμφανίζεται στη θυρίδα τους στο gov.gr για ηλεκτρονική πληρωμή ή υποβολή ένστασης

Εξυπνες κάμερες στην Αθήνα: Εγκαθίστανται 2.000 για αυτόματα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα και κόκκινα φανάρια
Ένα νέο, πλήρως ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ενιαίο πληροφοριακό δίκτυο και ειδικό φορέα εποπτείας σχεδιάζει να εγκαταστήσει η κυβέρνηση στην Αττική, ως αιχμή του δόρατος στη μάχη για την οδική ασφάλεια.

Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση 2.000 «έξυπνων» καμερών σε κομβικά σημεία με ιστορικό σοβαρών παραβάσεων και τροχαίων, με στόχο την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας και της επικίνδυνης οδήγησης που έχουν αυξήσει τους θανάτους από τροχαία στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης