Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, δεν απειλούνται τα εβδομαδιαία και μηνιαία κέρδη

Σε καθεστώς επιλεκτικών ρευστοποιήσεων παραμένει για δεύτερη σερί μέρα η Λεωφόρος Αθηνών , σε συνέχεια των χθεσινών κινήσεων εκτόνωσης από τα πρόσφατα πολυετή ρεκόρ. Στα ύψη είναι η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές λόγω των δικαστικών «μπρος πίσω» σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς, οι οποίοι τέθηκαν προσωρινά σε ισχύ μετά την αρχική ακύρωσή τους. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα δεν απειλεί τα ισχυρά κέρδη του ΧΑ μέσα στον Μάιο -7ος συνεχόμενος μήνας κερδών- με τον «μύθο» του sell in May and go away να καταρρίπτεται φέτος.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/5), ο Γενικός Δείκτης σημειώνει πτώση -0,35% και διαπραγματεύεται στις 1.852,70 μονάδες, κινούμενος σε εύρος περίπου 7 μονάδων και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.851,10 (χαμηλό ημέρας) και των 1.858,15 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ο ΓΔ επιστρέφει στα εβδομαδιαία κέρδη, καθώς πρέπει να υποχωρήσει περισσότερο από -3,05% ή να βρεθεί κάτω από τις 1.802,34 μονάδες (κλείσιμο 23ης Μαΐου) για να χάσει το θετικό πρόσημο.Με ρυθμό +9,48% «τρέχει» το ΧΑ τον Μάιο, με τη σημερινή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +26,5% διαμορφώνεται η απόδοση φέτος. Σημειώνεται ότι την Πέμπτη υπέκυψε στις πιέσεις του profit taking, στον απόηχο του τριήμερου ράλι που προηγήθηκε και το οποίο είχε οδηγήσει τον ΓΔ κοντά στις 1.900 μονάδες και σε υψηλό 15 ετών (Απρίλιος 2010).Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να φθάσει η αξία των συναλλαγών στις σημερινές δημοπρασίες, καθώς τα θεσμικά χαρτοφυλάκια θα προβούν σε διαρθρωτικές κινήσεις στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης (rebalancing) των δεικτών του MSCI που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τον ΟΛΠ να εντάσσεται στον Small Cap. Υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard.Το report του για το ελληνικό αξιόχρεο θα δημοσιεύσει απόψε η Scope Ratings, προσελκύοντας τα βλέμματα της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Ο γερμανικός οίκος θα αποφασίσει εάν θα αναβαθμίσει κι αυτός την ελληνική οικονομία εντός της φετινής χρονιάς, μετά τη Moody’s, την Standard and Poor’s και τη Fitch, ή αν θα κρατήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση στο «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές (outlook).