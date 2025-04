Live Αφιέρωμα στο ΑΝ - Διάφανα Κρίνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2025, στο ιστορικό AN CLUB, καλλιτέχνες από το ευρύτερο φάσμα της ελληνόφωνης ροκ σκηνής συναντιούνται σε ένα μεγάλο αφιέρωμα, 10 χρόνια μετά το τελευταίο αξέχαστο διπλό live των Κρίνων στην Τεχνόπολη.Τα τραγούδια του τόσο επιδραστικού σχήματος ζωντανεύουν ξανά από την MURIEL, τον ΒΑΣΙΛΗ ΡΑΛΛΗ, τον PETRO ROCKAMORA, τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, τον ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΥΛΑ, τον ΣΤΑΘΗ ΜΠΙΡΜΠΑ, τον ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΟΥΛΙΔΑΚΗ, τους ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ και τους ΑΣΤΕΙΟΥΣ ΑΣΤΟΥΣ.Ένα βράδυ γεμάτο αισθαντικά riffs, μελωδίες και ποίηση.Dj & Projections: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΣDoors: 20.00Presale: 10€ / On spot: 12€Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την στήριξη του έργου του οργανισμού Κ3 (Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών), στη μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.ΚΟΥΡΟ ΣΙΒΟ:- Δεμερτζής Αλέξανδρος (vocals)- Φαλλιέρας Αντώνης (guitar)- Παπουτσάκης Bagoudo Δημήτρης (bass)- Παναγιώτου Νίκος (drums)

ΑΣΤΕΙΟΙ ΑΣΤΟΙ:- Χρυσανθίδης Γιώργος (vocals/guitar)- Λαθύρης Γιάννης (guitar)- Σιδέρης Χάρης (bass)- Παπαδόπουλος Γιάννης (guitar)- Μπέσσας Κωνσταντίνος (drums)Artwork: VIRGI MOUGOLIAVideo: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣPhotos: ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣΜέσω MORE διατίθενται 200 εισιτήρια.- ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ -1. OLDSCHOOL, Εξάρχεια, Σολωμού 13-15 (g.co/kgs/FhBcgC2)2. VRADIPUS, Βικτώρια, Πατησίων 65 (g.co/kgs/jbmt7wj)3. FULL MOON, Μοναστηράκι, Ηφαίστου 22 (g.co/kgs/Yxeugbd)4. BRISTOL, Πειραιάς, Ναυαρίνου 19 (g.co/kgs/5MuqM8k)5. ΜΟΤΟΚΟΥΖΙ, Περιστέρι, Παλαιών Πατρών Γερμανού 13 (g.co/kgs/rYg6Kq9)6. LOVELY DAYS, Περιστέρι, Σοφοκλή Βενιζέλου 42 & Κολοκοτρώνη (g.co/kgs/8r6cLXc)7. BARAGA, Άγιοι Ανάργυροι, Κρυονερίου 16 (g.co/kgs/U9bWRex)8. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Ανάκασα, Δεληγιάννη 23 (g.co/kgs/65jc3Fx)1. ΕΞΑΡΧΕΙΩΤΗΣ (exarhiotis.gr)2. ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ (ypogeio.gr)3. SYZEFXI WEB RADIO (syzefxi.com)4. SAT RADIO (satradio.net)5. ROLL RADIO (facebook.com/rollradio.ml)6. METAL LEGACY RADIO (metallegacyradio.gr)7. WHAT IF (nightmare8919.wordpress.com)8. BY THE BOOK (bythebook.gr)9. MYTH OF ROCK (mythofrock.gr)10. METAL WAR (metalwar.gr)11. KEYSMASH (keysmash.gr)12. NG RADIO (ngradio.gr)Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3 (kapa3.gr), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 από μια ομάδα φροντιστών υγείας και απασχολεί διεπιστημονικές ομάδες υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι προσφέρουν πολύπλευρη καθοδήγηση σε ογκολογικούς ασθενείς σε ότι αφορά γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες. Στόχος, η διεκδίκηση προνομιακών κοινωνικών δικαιωμάτων για τους ογκολογικούς ασθενείς, καθώς και ευαισθητοποίηση σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών στις μονάδες υγείας στην Ελλάδα.