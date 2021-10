Οδηγός ταινιών της εβδομάδας από τον Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρωτοφανής λιτότητα λόγω σαρωτικής εφόδου Τζέιμς Μποντ και «No time to Die». Τις πρώτες ημέρες έσπασε ρεκόρ 80.000 εισιτηρίων και καλπάζει προς τον θρίαμβο. Επομένως αυτό το επταήμερο μόνο δύο νέες αφίξεις, η μία από Ρουμανία και η άλλη από Νότια Κορέα. Ταινίες για ελάχιστους τουτέστιν απαιτητικούς θεατές!(Bad Luck Banging or Loony Porn)--Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι-- Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο(Domangchin Yeoja)--Σκ Χουνγκ Σανγκσού, Cast Κιμ Μιν Χι, Σονγκ Σέον μι--Από Νότια Κορέα, θυμίζει γαλλικές κομεντί του Ερίκ Ρομέρ, η σκηνοθεσία εντελώς μινιμαλιστική, το κάδρο μόνο με ελάχιστα και η πεμπτουσία φυσικά οι προσωπικές σχέσεις και τα αισθηματικά αδιέξοδα που κρύβονται κάτω από το χαλί—Για λίγους και εκλεκτούς!Σκ Κάρι Τζόσι Φουκουνάγκα, Cast Ντάνιελ Κρεγκ, Λεά Σειντού, Ράμι Μάλεκ, Ναόμι Χάρις, Κρίστοφ Βαλτς, Λασάντα Λιντς, Ρέιφ Φάινς—Ο μεγάλος αποχαιρετισμός του Ντάνιελ Κρεγκ που αυτή τη φορά είναι εντελώς διαφορετικός! Αισθηματίας, ευαίσθητος, παντρεμένος και πατέρας. Ταυτόχρονα ο Αμερικανο-αιγύπτιος Ράμι Μάλεκ του «Bohemian Rapsody» είναι ο κακός. Κοντά σ αυτά, μαζί με την εξαιρετική φωτογραφία και η ομότιτλη τραγουδάρα από το φαινόμενο με το όνομα Μπίλι Ελις---Ισως ο καλύτερος όλων των εποχών!(The Audition)Σκ Ινα Βάισε, Cast: Νίνα Χος, Σιμόν Αμπκαριάν, Γιέν Αλμπίνους--Χαμηλόφωνο κοινωνικό δράμα Γερμανικής παραγωγής 2019 με το πορτραίτο πειθαρχημένης καθηγήτριας βιολιού που έχει επενδύσει τα πάντα στην προπόνηση ενός 16χρονου ταλέντου με το όνομα Αλέξανδρος Παρασκευάς—Αξίζει!(Adieu Les Cons)--Σκ Αλμπέρ Ντιποντέλ, Cast Βιρζινί Εφιρά, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Νικολά Μαριέ—Γαλλικό κομψοτέχνημα που στάζει από πρωτοτυπία, με τρεις ετερόκλητους τύπους να καταδιώκονται για την αθωότητά τους!--Εξαιρετικό(Fa Yeung Nin Wah)--Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Τόνι Λένγκ, Μάγκι Τσενγκ--Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!(Love trilogy: Chained)--Σκ Γιάρον Σάνι, Cast Εραν Ναίμ, Στιβ Αλμαγκορ--Από το Ισραήλ, παραγωγής 2019, η περίπτωση αστυνομικού της υπηρεσίας ανηλίκων, που ενώ με ευλαβική αφοσίωση τηρεί το πρωτόκολλο, κάποια στιγμή κατηγορείται και διώκεται για παρενόχληση εφήβων—Κάτι λέει(Un Triomphe)--Σκ Εμανουέλ Κουρκόλ, Cast Καντ Μεράντ, Πιέρ Λοτινί, Μαρίνα Χαντς—Αληθινό όπου Γάλλος σκηνοθέτης προπονεί με επίπονες πρόβες πέντε κρατούμενους για το ανέβασμα του θρυλικού έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ—Κι όμως γίνεται!Σκ : Κλιντ Ιστγουντ, Cast Κλιντ Ιστγουντ, Εντουάρτο Μινέτ, Ναταλία Τραβέν Ο Κλιντ είναι 91 και ακόμα γυρίζει. Οπου ξοφλημένος και υπέργηρος συνταξιούχος του Ροντέο και της εκτροφής αλόγων, αναλαμβάνει υπόθεση από το παλιό αφεντικό του, να πάει στο Μεξικό και να προσκομίσει στην Αμερική παρανόμως τον μικρό γιό του—Κλιντ Ιστγουντ(Druk)--Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!(The Ice Road )--Σκ Τζόναθαν Χένσλι, Cast Λίαμ Νίσον, Μάρκους Τόμας, Λόρενς Φίσμπουρν--Κλασική περιπέτεια τύπου «Λίαμ Νίσον» σε ρόλο ριψοκίνδυνου νταλικιέρη να κάνει σλάλομ πάνω σε παγωμένους δρόμους, να καθαρίζει πάσης φύσεως τομάρια και όλα αυτά για το μεροκάματο του τρόμου!--Action(Riders of Justice )--Σκ Αντερς Τόμας Γιένσεν, Cast Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Λίε, Αντρέα Χόικ Γκάντεμπεργκ--Επειδή επαγγελματίες εγκλήματος και τρομοκρατίας ευθύνονται για τον θάνατο της γυναίκας του, εκείνος αρπάζει όπλα και καθαρίζει το σύμπαν!—Τσαρλς Μπρόνσον από Δανία!(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)--Σκ Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, Cast Σίμον Λιού, Τόνι Λενγκ--Ρεσιτάλ ιπτάμενων Κινέζων των πολεμικών τεχνών—Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!(Malignant)—Σκ. Τζέιμς Γουάν, cast Αναμπελ Ουόλις, Τζέικ Ειμπελ, Τζορτζ Γιάνγκ—Συνηθισμένη ιστορία τρόμου όπου μια γυναίκα που στον ύπνο της βλέπει φρικτά εγκλήματα στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα της—Ούτε από μακριά(Man of God)--Σκ Γελένα Πόποβιτς, Cast Αρης Σερβετάλης, Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Τόνια Σωτηροπούλου, Νικήτας Τσακίρογλου, Μίκι Ρουρκ—Επίπεδη και απρόσωπη εικονογράφηση με στιγμές από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου—Ούτε σαν τηλεταινία!