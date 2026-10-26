Χρύσα Ρώπα: Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου, δεν θα επιστρέψει ποτέ από τη Γαλλία και είμαι πολύ χαρούμενη
Χρύσα Ρώπα: Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου, δεν θα επιστρέψει ποτέ από τη Γαλλία και είμαι πολύ χαρούμενη
«Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω αλλά γύρισα, τώρα μένω στην Κύπρο γιατί ήθελα να φύγω από την Αθήνα», ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Στη Γαλλία ζει ο γιος της Χρύσας Ρώπα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της, και όπως δήλωσε η ίδια, δεν σκοπεύει να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, γεγονός που τη χαροποιεί.
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η ηθοποιός εξήγησε πως είναι απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και χαίρεται πως το παιδί της ζει μία διαφορετική καθημερινότητα.
Όπως ανέφερε η Χρύσα Ρώπα, μετάνιωσε και για τη δική της επιστροφή ενώ στο παρελθόν είχε την ευκαιρία να μείνει στο εξωτερικό: «Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας. Είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θα είναι στη Γαλλία και δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι εγώ λίγο το επεδίωξα. Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Και πρόσθεσε: «Τώρα, ειδικά, με τα… ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ προδομένη, έτσι, πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης εννοώ. Νιώθω πολύ απατημένη. Πάρα πολύ όμως, ε; Τώρα θα μου πεις "γιατί το παίρνεις κυρά μου προσωπικά;". Το νιώθω πάρα πολύ αυτό».
Αυτό το διάστημα, με αφορμή την πρόταση συνεργασία που δέχτηκε από τον Αντρέα Γεωργίου, η ηθοποιός βρίσκεται στην Κύπρο: «Θα μένω στην Κύπρο. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα», δήλωσε.
Και όταν ρωτήθηκε εάν σκέφτεται τις προσωπικές ανάγκες της κάθε φορά που δέχεται μία νέα πρόταση για δουλειά απάντησε: «Βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα». Παρόλα αυτά, τόνισε: «Αν όμως νιώθω ότι είναι κάτι που δεν με ευχαριστεί και δεν μου δημιουργεί χαρά αμέσως... Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα. Αν δεν ερωτευτώ κάτι δεν το κάνω».
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η ηθοποιός εξήγησε πως είναι απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και χαίρεται πως το παιδί της ζει μία διαφορετική καθημερινότητα.
Όπως ανέφερε η Χρύσα Ρώπα, μετάνιωσε και για τη δική της επιστροφή ενώ στο παρελθόν είχε την ευκαιρία να μείνει στο εξωτερικό: «Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας. Είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θα είναι στη Γαλλία και δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι εγώ λίγο το επεδίωξα. Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Και πρόσθεσε: «Τώρα, ειδικά, με τα… ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ προδομένη, έτσι, πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης εννοώ. Νιώθω πολύ απατημένη. Πάρα πολύ όμως, ε; Τώρα θα μου πεις "γιατί το παίρνεις κυρά μου προσωπικά;". Το νιώθω πάρα πολύ αυτό».
Αυτό το διάστημα, με αφορμή την πρόταση συνεργασία που δέχτηκε από τον Αντρέα Γεωργίου, η ηθοποιός βρίσκεται στην Κύπρο: «Θα μένω στην Κύπρο. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα», δήλωσε.
Και όταν ρωτήθηκε εάν σκέφτεται τις προσωπικές ανάγκες της κάθε φορά που δέχεται μία νέα πρόταση για δουλειά απάντησε: «Βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα». Παρόλα αυτά, τόνισε: «Αν όμως νιώθω ότι είναι κάτι που δεν με ευχαριστεί και δεν μου δημιουργεί χαρά αμέσως... Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα. Αν δεν ερωτευτώ κάτι δεν το κάνω».
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