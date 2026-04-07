Tsantilis Art Gallery: Το μαγευτικό μπλε του Αιγαίου αποτυπώνεται στα έργα της έκθεσης της Stella Sevastopoulos

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θα διαρκέσει  από τις 17 μέχρι τις 29 Απριλίου

1 ΣΧΟΛΙΟ

Φωτεινές θαλασσογραφίες εμπνευσμένες από το Αιγαίο στις οποίες αποτυπώνονται το μοναδικό του φως και το εντυπωσιακό φάσμα των μπλε αποχρώσεων, περιλαμβάνει η νέα ατομική έκθεση τη Stella Sevastopoulos, με τίτλο « Aegean Concept of Blue», που θα φιλοξενείται από τις 17 μέχρι τις 29 Απριλίου στην Tsantilis Art Gallery ( Σέκερη 5, Κολωνάκι).

Με ακρυλικά και pouring τεχνικές, η εικαστικός δημιουργεί ρευστές, πολυεπίπεδες επιφάνειες που αποπνέουν κίνηση, διαύγεια και ηρεμία. Συνδυάζοντας την ουσία του ελληνικού τοπίου με μια σύγχρονη αισθητική, τα έργα αυτά αναβαθμίζουν κάθε χώρο, προσφέροντας μια εκλεπτυσμένη οπτική εμπειρία που φέρνει τη γαλήνη και τη διαχρονική ομορφιά της θάλασσας πιο κοντά.

Η Stella Sevastopoulos είναι εικαστικός και δημοσιογράφος με ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή. Σπούδασε τέχνη, αγγλική λογοτεχνία και ιστορία της τέχνης στο Harrow College of Art, στο Lancaster University και στο Reading University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τη συνεπή καλλιτεχνική της πορεία και την ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, έχει καθιερωθεί ως μια εδραιωμένη παρουσία στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Παράλληλα, είναι ιδρύτρια της πλατφόρμας Art Scene Athens, η οποία προβάλλει και καταγράφει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δραστηριότητα της πόλης.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

