Tsantilis Art Gallery: Το μαγευτικό μπλε του Αιγαίου αποτυπώνεται στα έργα της έκθεσης της Stella Sevastopoulos

Φωτεινές θαλασσογραφίες εμπνευσμένες από το Αιγαίο στις οποίες αποτυπώνονται το μοναδικό του φως και το εντυπωσιακό φάσμα των μπλε αποχρώσεων, περιλαμβάνει η νέα ατομική έκθεση τη Stella Sevastopoulos, με τίτλο « Aegean Concept of Blue», που θα φιλοξενείται από τις 17 μέχρι τις 29 Απριλίου στην Tsantilis Art Gallery ( Σέκερη 5, Κολωνάκι).



Με ακρυλικά και pouring τεχνικές, η εικαστικός δημιουργεί ρευστές, πολυεπίπεδες επιφάνειες που αποπνέουν κίνηση, διαύγεια και ηρεμία. Συνδυάζοντας την ουσία του ελληνικού τοπίου με μια σύγχρονη αισθητική, τα έργα αυτά αναβαθμίζουν κάθε χώρο, προσφέροντας μια εκλεπτυσμένη οπτική εμπειρία που φέρνει τη γαλήνη και τη διαχρονική ομορφιά της θάλασσας πιο κοντά.Η Stella Sevastopoulos είναι εικαστικός και δημοσιογράφος με ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή. Σπούδασε τέχνη, αγγλική λογοτεχνία και ιστορία της τέχνης στο Harrow College of Art, στο Lancaster University και στο Reading University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τη συνεπή καλλιτεχνική της πορεία και την ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, έχει καθιερωθεί ως μια εδραιωμένη παρουσία στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Παράλληλα, είναι ιδρύτρια της πλατφόρμας Art Scene Athens, η οποία προβάλλει και καταγράφει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δραστηριότητα της πόλης.