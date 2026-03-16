Όλα όσα έγιναν στα Όσκαρ: Ο θρίαμβος που άργησε, η απρόσμενη νίκη με ελληνικό χρώμα και όσοι πήραν το πιο θερμό χειροκρότημα
Οι δυνατές, οι βαρετές και οι άβολες στιγμές της τελετής απονομής - H «Μία Μάχη μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον κυριάρχησε με 6 βραβεία - Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν άρπαξε το αγαλματίδιο από τον Τιμοτέ Σαλαμέ, η Τζέσι Μπάκλεϊ έγραψε ιστορία και ο Σον Πεν «σνόμπαρε» την τελετή
Το κοινωνικό δράμα του Ράιν Κούγκλερ, παρά τις 16 -αριθμός ρεκόρ- υποψηφιότητες που συγκέντρωσε, δεν κατάφερε να επικρατήσει του πολιτικού θρίλερ δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον ο οποίος, μετά από 14 φορές που έχει υπάρξει υποψήφιος στην καριέρα του, ήρθε επιτέλους η στιγμή του να γευτεί την επιτυχία, με έξι Όσκαρ, στις πιο σημαντικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων αυτές της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β΄ Ανδρικού Ρόλου, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μοντάζ.
“One Battle After Another” wins Best Picture at the #Oscars pic.twitter.com/UcFl7fr6yu— Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026
Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη, μάλιστα, ήταν το γεγονός ότι τον χορό των Όσκαρ για τη νικήτρια ταινία άνοιξε η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, αποσπώντας το πρώτο βραβείο Κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού.
Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, ωστόσο, τιμήθηκε μόνο με την παρουσία της στις υποψηφιότητες τεσσάρων σημαντικών κατηγοριών, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο βραβείο.
the very first #Oscar for Best Casting goes to #OneBattleAfterAnother’s Cassandra Kulukundis! pic.twitter.com/8QOdBowFy7— TV Insider (@TVInsider) March 16, 2026
Ανάμεσα στα τέσσερα βραβεία που πήραν τελικά οι «Αμαρτωλοί», υπήρχε και μια νίκη γοήτρου, το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου του πρωταγωνιστή τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ο οποίος προσπέρασε τον Τίμοθι Σαλαμέ του «Marty Supreme» στην κυριολεξία μια ανάσα πριν από το νήμα και αποθεώθηκε από το κοινό που στεκόταν για αρκετή ώρα όρθιο όταν ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο. Εμ, τι τις ήθελε κι ο Σαλαμέ τις εξυπνακίστικες δηλώσεις εναντίον της όπερας και του μπαλέτου; Πάλι με άδεια χέρια έμεινε.
Ποιοι πήραν το πιο θερμό χειροκρότημα
Michael B. Jordan accepting the Best Actor Oscar for his performance as the Smokestack twins in SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/0lCv9LM1fe— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Εξίσου θερμή ήταν και η υποδοχή της νίκης της Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τη συμβολή της στους «Αμαρτωλούς» καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα αλλά και έγχρωμη που κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας.
Jessie Buckley wins Best Actress in a Leading Role at #Oscars for “Hamnet” pic.twitter.com/mQXcFRrt09— Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026
Ο Σον Πεν, πάλι, δεν έδωσε το παρών για να παραλάβει το Όσκαρ Β΄Ανδρικού Ρόλου που κέρδισε για τον ρόλο του στην ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη».
Ίσως επειδή έχει πάρει άλλα δύο («Mystic River» το 2003 και «Milk» το 2008) αποφάσισε να σνομπάρει τη φετινή διοργάνωση. Το αγαλματίδιο παρέλαβε εκ μέρους του ο Κίραν Κάλκιν, ο οποίος είχε κερδίσει την ίδια κατηγορία πέρυσι για τη συμμετοχή του στην ταινία «A Real Pain».
Κατά την παραλαβή του βραβείου μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας: «Ο Σον Πεν δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε, ή μάλλον δεν ήθελε, οπότε θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του».
Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.”— Variety (@Variety) March 16, 2026
Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG
Η νίκη της 75χρονης Έιμι Μάντιγκαν, 40 χρόνια μετά την πρώτη υποψηφιότηταΗ Έιμι Μάντιγκαν κέρδισε το βραβείο του Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Weapons», αποτελώντας την πρώτη νικήτρια της φετινής τελετής.
Η 75χρονη Αμερικανίδα κατάφερε να πάρει στα χέρια της επιτέλους το χρυσό αγαλματίδιο 40 χρόνια αφότου χρίστηκε υποψήφια για δεύτερο ρόλο για πρώτη φορά, κερδίζοντας σοβαρές ανταγωνίστριες: την Τεϊάνα Τέιλορ («Μια μάχη μετά την άλλη»), τη Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί») και τα δυο αστέρια Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας («Συναισθηματική αξία»).
I loveeee the look Ed Harris gives wife Amy Madigan after her name is called for Supporting Actress at the Oscars. so cute pic.twitter.com/LuKkUespOK— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026
Η Μάντιγκαν έχει υπάρξει υποψήφια για Όσκαρ δύο φορές, με την πρώτη υποψηφιότητα να χρονολογείται πριν από 40 χρόνια, το 1985, για την ταινία «Twice in a Lifetime».
Για τον ρόλο της ως θεία Γκλάντις στο «Weapons» είχε ήδη κερδίσει βραβείο Critics Choice καθώς και Actor Award. Η ηθοποιός είναι επίσης γνωστή από κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1980, όπως το «Field of Dreams» και το «Uncle Buck».
Πέρα από την αβεβαιότητα για τα μεγάλα βραβεία, πάντως, που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε της σχεδόν τετράωρης τελετής, η οποία κύλησε κάπως βαρετά, ομολογουμένως, δεν υπήρξαν μεγάλες ανατροπές αλλά ούτε και πολλές στιγμές που να κρατούν σε εγρήγορση τους λαμπερούς παρευρισκόμενους αλλά και το ανά τον κόσμο τηλεοπτικό κοινό.
Η σπόντα του παρουσιαστή για το σκάνδαλο Επστάιν
Ο παρουσιαστής της βραδιάς Κόναν Ο’ Μπράιαν έκανε δυνατή έναρξη και καλό φινάλε με έξυπνα σκετς που σατίριζαν τις υποψήφιες ταινίες, δεν απέφυγε όμως, ούτε φέτος, το τραβηγμένο από τα μαλλιά χιούμορ όπως, για παράδειγμα, όταν, διαμαρτυρόμενος για την απουσία Βρετανών ηθοποιών από τις υποψηφιότητες, έκανε έμμεση αλλά σαφή αναφορά στο σκάνδαλο Επστάιν λέγοντας με νόημα «εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας…».
omg the audience's reaction when Conan made this joke during his Oscars opening monologue— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026
"It's the first time since 2012 that there are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. A British spokesperson said, 'Yeah, well, at least we arrest our pedophiles.'" pic.twitter.com/A2rB49JNLy
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ είχε δηλώσει κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσει ζωντανά. Αθέτησε όμως τον λόγο της προκειμένου να τιμήσει και να αποχαιρετήσει δημόσια τον ιδανικό, όπως τον χαρακτήρισε, συμπρωταγωνιστή της στην κλασική πλέον ταινία «Τα καλύτερα μας χρόνια», τον υπέροχο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή.
Το τραγούδι της Στρέιζαντ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ
«Όταν κλείναμε το τηλέφωνο μού έλεγε "σ’ αγαπώ Μπαμπς, σ’ αγαπώ βαθιά". Και στο τελευταίο μου σημείωμα τού έγραψα, κι εγώ σ΄ αγαπώ, και το υπέγραψα ως Μπαμπς» αποκάλυψε η ίδια. Κι έπειτα άρχισε να τραγουδά συγκινημένη το τραγούδι που σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία αγάπης ενός από τα πιο θρυλικά ζευγάρια της μεγάλης οθόνης.
Barbra Streisand honors the late Robert Redford at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/AXhfy06C8z— clubheartbreak (@clubheartbreak) March 16, 2026
Παρά το γεγονός ότι τα φετινά Όσκαρ δόθηκαν σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο, που τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυνατά, με τις ΗΠΑ σε ρόλο πρωταγωνιστή, τα πολιτικά μηνύματα της βραδιάς ήταν περιορισμένα και σίγουρα δεν βγήκαν από αμερικανικά χείλη. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να δώσει ένα βραβείο, αναφώνησε «Όχι στον πόλεμο. Ελεύθερη Παλαιστίνη».
Οι πολιτικές αναφορές
Javier Bardem says “no to war and free Palestine” at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.— Variety (@Variety) March 16, 2026
(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/7p3whJzhbm
Σε δημόσιο κάλεσμα υπέρ της ειρήνης προέβησαν επίσης ο Ρώσος σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του νικητήριου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Mr Nobοdy Against Putin», Pavel Talankin, ο οποίος προέτρεψε «σταματήστε τον πόλεμο όπου κι αν γίνεται».
Фильм «Господин Никто против Путина» получил премию «Оскар»— SOTA (@Sota_Vision) March 16, 2026
В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Награду за лучший документальный фильм получила картина «Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin) Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна о… pic.twitter.com/N7ZpcIXCnv
Όπως και ο Νορβηγός σκηνοθέτης που πήρε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας που είπε με νόημα: «Όλοι οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά. Ας το έχουμε αυτό υπόψιν μας όταν ψηφίζουμε πολιτικούς που δεν τα λαμβάνουν υπόψιν τους».
Oscar-winning filmmaker Joachim Trier:— 💕 Brittany Belle 💕 (@BrittanyinTexas) March 16, 2026
“Children everywhere are suffering, and there doesn’t seem to be any accountability. Any child that dies at war is the responsibility of all adults who elect politicians.”pic.twitter.com/TuvHQ6JFHV
Καλύτερη Ταινία
Όλοι οι νικητές των βραβείων Όσκαρ 2026
Μια Μάχη Μετά την Άλλη (Warner Bros.)
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Αντερσον - Μια Μάχη Μετά την Άλλη
Α' Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ - Άμνετ
Α' Ανδρικός Ρόλος
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν - Αμαρτωλοί
Β' Γυναικείος Ρόλος
Εϊμι Μάντιγκαν - Weapοns
B' Ανδρικός Ρόλος
Σον Πεν – Μια Μάχη Μετά την Άλλη
Διασκευασμένο Σενάριο
Πολ Τόμας Αντερσον - Μια Μάχη Μετά την Άλλη
Πρωτότυπο Σενάριο
Ράιαν Κούγκλερ - Αμαρτωλοί
Κάστινγκ
Κασάντρα Κουλουκουντής - Μια Μάχη Μετά την Άλλη
Μοντάζ
Αντι Γιούργκενσεν - Μια Μάχη Μετά την Άλλη
Φωτογραφία
Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου - Αμαρτωλοί
Ήχος
F1: Η Ταινία
Οπτικά Εφέ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
Κοστούμια
Κέιτ Χόλεϊ - Φρανκεστάιν
Κομμώσεις και Μακιγιάζ
Φρανκεστάιν
Μουσική
Λούντβιγκ Γκόρανσον - Αμαρτωλοί
Τραγούδι
«Golden» - «KPop Demon Hunters»
Καλύτερη Διεθνής Ταινία
Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία) – Γιαχίμ Τρίερ
Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους
Mr. Nobody Against Putin
Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action
Two People Exchanging Saliva
The Singers
(Ισοψηφία)
Ταινία Animation
KPop Demon Hunters
Μικρού Μήκους Ταινία - Animation
The Girl Who Cried Pearls
