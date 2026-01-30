Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Εθνικό Θέατρο: Ταξιδεύει σε περιφέρεια και νησιά με την παράσταση «Σταθμός Ω»
Ένα σύγχρονο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου που μιλά για τη βία, τη σιωπή, τη διαφορετικότητα, τη συνενοχή και τη συγχώρεση
Ένα έργο εμπνευσμένο από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας είναι ο «Σταθμός Ω» του Γιώργου Χριστοδούλου, που θα ταξιδέψει με το Εθνικό Θέατρο, από τις 5 Φεβρουαρίου, στην περιφέρεια και σε απομακρυσμένα νησιά. Πρόκειται για ένα νέο ελληνικό θεατρικό έργο, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ), αριστούχου αποφοίτου του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά.
Με άξονα τον κοινωνικό προβληματισμό γύρω από τη βία, τη σιωπή, τη διαφορετικότητα, τη συνενοχή και τη συγχώρεση, η εν λόγω – ευέλικτης κλίμακας – παραγωγή, εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης της Πρώτης Σκηνής της χώρας, που επιχειρεί – σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δήμους και άλλους τοπικούς φορείς – να μεταφέρει την καλλιτεχνική δημιουργία πέρα από τα στενά όρια του αστικού κέντρου και να καλλιεργήσει τη Γλώσσα της Αποκέντρωσης.
Το έργο αντλεί έμπνευση από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, ικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Από αυτόν τον αρχαίο πυρήνα γεννιέται μια σύγχρονη αφήγηση, που θέτει στο επίκεντρο τη συλλογική συνενοχή, την απώλεια, την ανάγκη για κάθαρση, την αναγκαιότητα της μνήμης– αλλά και την κρίσιμη πράξη της συν-χώρεσης.
Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος – διαφορετικός στα μάτια της τοπικής κοινωνίας – εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή, την ομοφοβική βία, που καλύπτεται πίσω από την «κανονικότητα», και τελικά με τον ίδιο του τον εαυτό. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρησε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια, ζητώντας ένα σώμα που λείπει. Πέντε πρόσωπα συναντιούνται επί σκηνής και, με αφετηρία ένα έγκλημα, ανοίγουν έναν κοινό τόπο αφήγησης, θύμησης, ερωτημάτων και αντιπαραθέσεων. Μέσα από μύθους, έθιμα και αλληγορίες, επιχειρούν να διεισδύσουν στο πυρήνα της ανθρώπινης συνθήκης και να αναζητήσουν τι μπορεί να σημαίνει στ’ αλήθεια να συν-χωράμε, στον ίδιο τόπο, όλοι, όλες και όλα μαζί.
Παίζουν οι ηθοποιοί Ζωή Κουσάνα, Παναγιώτης Παντέρας, Στέφανος Πίττας, Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ), Αλεξάνδρα Χασάνι
Η παράσταση θα ολοκληρώσει τη διαδρομή της την άνοιξη του 2026, στην Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.
Πρόγραμμα Περιοδείας
5 Φεβρουαρίου — Αγρίνιο| ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου - Κεντρική Σκηνή
6 & 7 Φεβρουαρίου — Ιωάννινα | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων - Καμπέρειο Θέατρο
13 & 14 Φεβρουαρίου — Μυτιλήνη| Ρουσέλλειο Δημοτικό θέατρο
25 Φεβρουαρίου — Σέρρες | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών - Δημοτικό Θέατρο «Αστέρια»
27 & 28 Φεβρουαρίου — Καβάλα | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας - Θέατρο «Αντιγόνη Βαλάκου»
18 & 19 Μαρτίου — Λάρισα |ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας - Θέατρο Κώστας Τσιάνος
20 Μαρτίου — Βόλος | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου - Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής
21 Μαρτίου — Λαμία | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης - Κεντρική Σκηνή
3 Απριλίου — Βέροια | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας - Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Σκηνή Οδυσσέα Γωνιάδη
4 Απριλίου — Κοζάνη | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης - Αίθουσα Τέχνης
21 Μαρτίου — Λαμία | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης - Κεντρική Σκηνή
3 Απριλίου — Βέροια | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας - Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Σκηνή Οδυσσέα Γωνιάδη
4 Απριλίου — Κοζάνη | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης - Αίθουσα Τέχνης
