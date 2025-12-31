Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς για όλους στην Αθήνα με Φουρέιρα, Μαραβέγια, Μόρφη και εντυπωσιακά drone σόου

Οι ανοιχτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Σύνταγμα, Πεδίον του Άρεως και άλλα σημεία της πόλης

Αθήνα έχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχτεί το 2026. Σε διάφορα σημεία της πόλης, από το Σύνταγμα μέχρι το Πεδίον του Άρεως και από το Πάρκο Τρίτση μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα στηθούν μικρές και μεγαλύτερες γιορτές, με συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Αν λοιπόν είστε από εκείνους που προτιμούν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάπου έξω και να νιώσουν τον εορταστικό παλμό της Αθήνας δεν έχουν παρά να επιλέξουν μια από τις παρακάτω προτάσεις.



Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου θα δώσουν το παρών στο ρεβεγιόν του Συντάγματος

Σύνταγμα



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η καρδιά της γιορτής θα χτυπά δυνατά στην στολισμένη και ολόφωτη Πλατεία Συντάγματος. Το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει για φέτος ο Δήμος Αθηναίων θα παρουσιάσουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου και θα ξεκινήσει στις 22.00 με τις εορταστικές μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου. Θα ακολουθήσει συναυλία με τις διαδοχικές ζωντανές εμφανίσεις του Κωστή Μαραβέγια και της Ρένας Μόρφη και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα μετρήσει αντίστροφα ενώ πολύχρωμα, αθόρυβα πυροτεχνήματα θα φωτίζουν τον αττικό ουρανό. Στις εκπλήξεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και ένα εντυπωσιακό σόου με drone.

Η Ελένη Φουρέιρα θα υποδεχτεί το 2026 στο Πεδίον του Άρεως

Πεδίον του Άρεως



Όσοι πάλι έχουν πιο ποπ μουσικά γούστα είναι προτιμότερο να επιλέξουν το Πεδίον του Άρεως και τη γιορτή που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής με επίσημη προσκεκλημένη την Ελένη Φουρέιρα η οποία θα ανέβει στη σκηνή στις 23.00 για να ερμηνεύσει κάποιες από τις γνωστότερες επιτυχίες της, έχοντας στο πλευρό της τον ZAF. Το εορταστικό μενού της Παραμονής Πρωτοχρονιάς περιλαμβάνει επίσης υπαίθριο πάρτι με επιλογές του DJ Bobito και πυροτεχνήματα.



Κλείσιμο H Κλαυδία θα τραγουδήσει στη γιορτή που θα στηθεί στο Πάρκο Τρίτση

Πάρκο Τρίτση



Η Περιφέρεια Αττικής όμως έχει προγραμματίσει για φέτος και μια δεύτερη γιορτή για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς η οποία θα στηθεί στο Πάρκο Τρίτση. Μία ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου θα ανέβουν στη σκηνή η Κλαυδία και οι Playmen με σκοπό να κρατήσουν αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Το δικό του ρεβεγιόν θα κάνει κάνει και φέτος το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και ηέχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχτεί το 2026. Σε διάφορα σημεία της πόλης, από το Σύνταγμα μέχρι το Πεδίον του Άρεως και από το Πάρκο Τρίτση μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα στηθούν μικρές και μεγαλύτερες γιορτές, με συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Αν λοιπόν είστε από εκείνους που προτιμούν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάπου έξω και να νιώσουν τον εορταστικό παλμό της Αθήνας δεν έχουν παρά να επιλέξουν μια από τις παρακάτω προτάσεις.Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η καρδιά της γιορτής θα χτυπά δυνατά στην στολισμένη και ολόφωτη Πλατεία Συντάγματος. Το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει για φέτος οθα παρουσιάσουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου και θα ξεκινήσει στις 22.00 με τις εορταστικές μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου. Θα ακολουθήσει συναυλία με τις διαδοχικές ζωντανές εμφανίσεις τουκαι τηςκαι λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα μετρήσει αντίστροφα ενώ πολύχρωμα, αθόρυβα πυροτεχνήματα θα φωτίζουν τον αττικό ουρανό. Στις εκπλήξεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και ένα εντυπωσιακό σόου με drone.Όσοι πάλι έχουν πιο ποπ μουσικά γούστα είναι προτιμότερο να επιλέξουν το Πεδίον του Άρεως και τη γιορτή που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής με επίσημη προσκεκλημένη την Ελένη Φουρέιρα η οποία θα ανέβει στη σκηνή στις 23.00 για να ερμηνεύσει κάποιες από τις γνωστότερες επιτυχίες της, έχοντας στο πλευρό της τον ZAF. Το εορταστικό μενού της Παραμονής Πρωτοχρονιάς περιλαμβάνει επίσης υπαίθριο πάρτι με επιλογές του DJ Bobito και πυροτεχνήματα.Η Περιφέρεια Αττικής όμως έχει προγραμματίσει για φέτος και μια δεύτερη γιορτή για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς η οποία θα στηθεί στο Πάρκο Τρίτση. Μία ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου θα ανέβουν στη σκηνή η Κλαυδία και οι Playmen με σκοπό να κρατήσουν αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Για μία ακόμη χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα κρατήσει ανοιχτές τις πύλες του για το κοινό το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Στον εντυπωσιακά φωτισμένο εξωτερικό χώρο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εορταστική εκδήλωση, με παρουσιαστή τον Ζερόμ Καλούτα, που θα ξεκινήσει στις 22.00, και θα περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με τη νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Alexandra Sieti.



Με την έλευση του 2026, όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν στον πρώτο μαραθώνιο της χρονιάς ενώ οι υπόλοιποι θα διασκεδάζουν με τις μουσικές επιλογές του DJ Sunshine Pedro, θα κάνουν φιγούρες στο μεγάλο παγοδρόμιο ή θα απολαμβάνουν τις πολύχρωμες φωτιστικές εγκαταστάσεις και τους εντυπωσιακούς χορούς των σιντριβανιών.