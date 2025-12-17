Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Γεράσιμος Γεννατάς: Πρωταγωνιστεί στον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου για τα 50ά γενέθλια του Θεσσαλικού Θέατρου
Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Λάρισα αλλά και στην Αθήνα
Με ένα κλασικό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Γεννατά, που θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» της Λάρισας, γιορτάζει τα 50 του χρόνια το Θεσσαλικό Θέατρο.
Η νέα παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ταξιδέψει και στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιαστεί, από τις 5 Μαρτίου 2026, στο Θέατρο «Φιλίπ» και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη, πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.
Επί σκηνής θα βρίσκεται ο Γεράσιμος Γεννατάς στον ομώνυμο ρόλο, πλαισιωμένος από τους Στεφανία Καραγιάννη, Στάθη Κόκκορη, Αστέρη Κρικώνς, Μαρσέλα Λέν και Νάντια Μαργαρίτη.
Παρίσι. 1666. Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.
Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.
Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση. Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.
Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.
Ο Μισάνθρωπος. Ή αλλιώς, ο μελαγχολικός ερωτευμένος’, όπως ο ίδιος ο Μολιέρος χαρακτήριζε το έργο του, αποτελεί το δημοφιλέστερο κείμενο του μεγάλου Γάλλου ποιητή. Ένα έργο καθρέφτης, μιας κοινωνίας που ζει υπνωτισμένη μέσα στην απάτη. Μιας κοινωνίας βυθισμένης στον ίδιο της τον εαυτό. Στη σπουδαία αυτή κωμωδία η υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατίας, δίνει τον πικρό τόνο, καθώς ο Μολιέρος στηλιτεύει για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα και σε βάθος τα ελαττώματα και τα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Κανένα άλλο έργο του Μολιέρου δεν μοιάζει με αυτό. Ο καλός υπόκοσμος των αυλικών, των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, των ψευτοποιητών, της πολιτικής, της εξουσίας και της εκκλησίας αποκαλύπτεται με τον πιο απολαυστικό αλλά και φαρμακερό τρόπο. Με όπλο τον λόγο, τη γλώσσα, την ποίηση, ο Μολιέρος στον Μισάνθρωπο ανατρέπει ένα ολόκληρο κατεστημένο, καταδεικνύοντας τους απατεώνες της εποχής του. Τους απατεώνες κάθε εποχής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΝΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 21:00 (Επίσημη Πρεμιέρα)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:00 (Πρεμιέρα)
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στις 21:00
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 21:00
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 18:00 & 21:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου στις 21:00
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 21:00
Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 18:00 & 21:00
Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠ -ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:15
Σάββατο στις 21:15
Κυριακή στις 20:15
Προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις στη Λάρισα ΕΔΩ
Προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις στην Αθήνα ΕΔΩ
