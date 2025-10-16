Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
ΦΙΞ Θεσσαλονίκης: Η καρδιά του Πολιτισμού θα χτυπά στο αποκατεστημένο βιομηχανικό συγκρότημα
Τμήμα του θα στεγάσει την περίφημη Συλλογή Κωστάκη και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Ένα εμβληματικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική και την τεχνολογική ιστορία της, το ΦΙΞ, εισέρχεται, μετά από χρόνια ενεργειών και προσπαθειών, σε τροχιά πολιτιστικής αναγέννησης μέσα από την αποκατάσταση και την επανάχρηση του τμήματος Σ2 του συγκροτήματος. Ο οδικός χάρτης του έργου παρουσιάστηκε από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη κατά τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο MOMus – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Όπως ανακοινώθηκε, το αποκατεστημένο τμήμα του ιστορικού συγκροτήματος ζυθοποιίας θα μεταμορφωθεί σε έναν ισχυρό πολιτιστικό πόλο της Θεσσαλονίκης καθώς θα στεγάσει την πολύτιμη Συλλογή Κωστάκη με τα 1277 ανεκτίμητα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, η οποία αγοράστηκε που αγοράστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού το 2002 έναντι 33.500.000 ευρώ, ενώ θα αποτελέσει, παράλληλα και την μόνιμη στέγη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο μηχανολογικός εξοπλισμός του χώρου, ο οποίος καταλαμβάνει 7.500 τ.μ. από το σύνολο των περίπου 15.000 τ.μ. των διατηρητέων κτισμάτων, θα διατηρηθεί, στην αυθεντική του κατάσταση, αποτελώντας μια ορατή γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα της ιστορίας της δικής του αλλά και ολόκληρης της πόλης.
Όπως εξήγησε η Λίνα Μενδώνη, η διαδρομή προς το σημαίνον αυτό έργο συνάντησε πολλά εμπόδια μέχρι να φθάσει στον τελικό προγραμματισμό του καθώς από το 1994 οπότε κηρύχθηκε ως ιστορικό – διατηρητέο μνημείο, πέρασε από διάφορα ιδιοκτησιακά καθεστώτα μέχρι να καταλήξει στα χέρια του υπουργείου Πολιτισμού, μέσω απευθείας αγοράς, τον περασμένο Αύγουστο, στην τιμή των 8.232.000 ευρώ τη στιγμή που η αντικειμενική του αξία εκτιμάται σε 9.402.875,37 ευρώ.
Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε θερμά τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου DIMAND, Δημήτρη Ανδριόπουλο, τόσο για την αποδοχή της τιμής αγοράς όσο και για την προθυμία να αναλάβει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ολοκλήρωση του έργου, μέσω σύμβασης δωρεάς η οποία υπογράφηκε. Να σημειωθεί πως η Dimand έχει αναλάβει τη συνολική ανάπλαση του εμβληματικού βιομηχανικού ακινήτου η οποία προβλέπει την μεταμόρφωσή του σε συγκρότημα μεικτών χρήσεων που θα φιλοξενεί κατοικίες, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και πολιτισμού, άθλησης, εμπορικά καταστήματα και γραφειακούς χώρους
«Όταν αποφασίσαμε να επενδύσουμε στο ΦΙΞ, ξέραμε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακίνητο. Κρατούσαμε στα χέρια μας ένα κομμάτι ιστορίας 140 χρόνων. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι το Σ2, που πλέον ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, μπορούσε να γίνει η καρδιά ενός νέου πολιτιστικού πόλου για τη Θεσσαλονίκη. Γι αυτό και σήμερα παραδίδουμε δωρεάν στο υπουργείο όλες τις μελέτες που αφορούν την αποκατάσταση και την επανάχρηση του Σ2» σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ανδριόπουλος και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε ένα σύγχρονο αστικό σύνολο με μεικτές χρήσεις, κατοικίες, χώρους φιλοξενίας, εστίασης και φυσικά πολιτισμού, που θα δίνει ζωή στην περιοχή όλο το 24ωρο, δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα γειτονιά στην καρδιά της πόλης.»
Το παρών στη συνέντευξη τύπου έδωσε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας ο οποίος υπογράμμισε πως «το έργο αυτό πρέπει να γίνει αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα, να χτίσουμε από την αρχή τον τόπο μας με δομικά υλικά την αγάπη, την ταπεινότητα, την αλήθεια, την εντιμότητα, τη φιλοκαλία και την οικολογική συνείδηση καθώς, τελικά, το πιο πνευματικό και το πιο σπουδαίο έργο είναι να κάνει ο καθένας από εμάς καλά τη δουλειά του».
Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά επισήμανε ότι «η αποκατάσταση του ΦΙΞ σηματοδοτεί την αναγέννηση ενός εμβληματικού τοπόσημου, που θα συνδέσει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη αστική ζωή» ενώ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης πρόσθεσε πως το έργο «συμβάλει καταλυτικά στην κοινή προσπάθεια για την αναγέννηση της δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς το ΦΙΞ, ως τοπόσημο, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ως εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
