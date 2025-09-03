Η Muriel Pénicaud στην Αθήνα

Κλείσιμο

Οι Εφηρμοσμένοι Ελληνογαλλικοί Διάλογοι, πρωτοβουλία των Καθηγητών και Πρέσβεων Γιώργου Πρεβελάκη και Michel Foucher, αποσκοπούν στην διασύνδεση και την συνεργασία ανάμεσα σε προσωπικότητες του πανεπιστημιακού, του διπλωματικού, του επιχειρηματικού και του πολιτικού κόσμου από την Ελλάδα και την Γαλλία. Με την ανταλλαγή απόψεων επιδιώκεται η αμοιβαία ενημέρωση και η διερεύνηση της δυνατότητας για κοινές δράσεις. Οι ώς σήμερα εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στην Γαλλία κάλυψαν μια ευρεία κλίμακα από θεματικές: ενέργεια, ασφάλεια, θρησκεία, διεθνές δίκαιο, περιβάλλον, πολιτισμός, θάλασσες και ωκεανούς, Ευρώπη. Πρόκειται για σεμινάρια ανοικτά στο κοινό.Η πρόσκληση της Muriel Pénicaud για μια σειρά από παρεμβάσεις στην Αθήνα εγκαινιάζει μια νέα μορφή συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία. Η Muriel Pénicaud διαθέτει μεγάλη επαγγελματική, πολιτική και διπλωματική εμπειρία σε περίοπτες θέσεις της γαλλικής διοίκησης και οικονομίας· όπως η διεύθυνση της Business France και του Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Groupe Danone και στην Dassault Systèmes. Χρημάτισε Υπουργός Εργασίας και Πρέσβυς της Γαλλίας στον ΟΟΣΑ. Παράλληλα με τις επαγγελματικές και πολιτικές της δραστηριότητες, η Muriel Pénicaud είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος. Χάρη στην πολυσχιδή της προσωπικότητα, διαθέτει μια σφαιρική αντίληψη των προβλημάτων του σημερινού κόσμου, την οποία παρουσιάζει σε ομιλίες και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.Η κεντρική εκδήλωση κατά την επίσκεψη της Muriel Pénicaud στην Αθήνα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, με γενικό θέμα Το Σχήμα του Μέλλοντος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 μ.μ. με ομιλία και συζήτηση για Το Μέλλον της Εργασίας, σε συνδιοργάνωση με το ΙΟΒΕ και συντονιστή τον Νίκο Βέττα. Θα ακολουθήσει η έκθεση φωτογραφίας Το Μητρώο του Κόσμου, την οποία επιμελείται η Citronne Gallery. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα προσφερθεί ένα cocktail γνωριμίας.- Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόγευμα εργασίας με θέμα “The Far-Right Surge: Why in France?” Συντονίστρια: Άννα Διαμαντοπούλου- Women Act, απογευματινό cocktail και συζήτηση με τα μέλη της οργάνωσης. Συντονίστρια: Μαίη Ζαννή.- EMC Consulting. Πρόγευμα εργασίας με θέμα “Thinking Forward. Intelligence Beyond Leadership”. Συντονιστής: Αθανάσιος Παπανδρόπουλος.