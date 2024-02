Υπουργείο Πολιτισμού: Παρουσίασε στην Αμερική τα έργα προστασίας και αναστήλωσης ελληνικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Το Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας

Επίσης, παρουσιάστηκε η δυναμική των «site-specific» παραστάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους από την Γενική Δ/ντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Δρ Αναστασία Γκαδόλου. Οι παραστάσεις σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ειδικά διαμορφωμένες για συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους, μπορούν να αποτελέσουν ένα δημιουργικό πολιτιστικό προϊόν που με το κατάλληλο στρατηγικό σχέδιο μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας σε όχι και τόσο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους από την πολύ υψηλή επισκεψιμότητα σε άλλους, αλλά και να δώσει σημαντικό στίγμα πολιτισμού σε χώρους εμβληματικούς. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Δήλου, της Μινωικής Ζάκρου και του Καβειρίου της Λήμνου παρουσιάστηκαν ως μελέτες περίπτωσης, καθώς σε αυτούς τους χώρους «site-specific» παραστάσεις παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού, «Όλη η Ελλάδα, ένας Πολιτισμός».Στην αρχή του συνεδρίου, η Δρ Α. Γκαδόλου παρουσίασε την έκδοση του τόμου των πρακτικών του αντίστοιχου συνεδρίου του 2023, με τίτλο A. Vlachopoulos, A. Gadolou (επιμ.), The Ancient Greek City I: Domestic and public architecture in its social and political context, Proceedings of a colloquium held at the 2023 Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, New Orleans, LA, January 6, 2023, ΟΔΑΠ-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 2023. Το ΥΠΠΟΑ, τηρώντας την εξαγγελία του, θα εκδώσει, μέσα στο 2024, και τα πρακτικά του φετινού συνεδρίου με την επιστημονική φροντίδα των επιμελητών των εν λόγω δράσεων Α. Βλαχόπουλου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και Α. Γκαδόλου (ΥΠΠΟ).Στο πλαίσιο του συνεδρίου και της έκθεσης αρχαιολογικών εκδόσεων που διοργανώνεται στο ΑΙΑ λειτούργησε εθνικό περίπτερο στο οποίο υπήρχαν εκδόσεις του ΟΔΑΠ, της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, του Ιδρύματος Hardt, του Ιδρύματος Π. & Έ. Μιχελή, των εκδόσεων της Alpha Bank, των εκδόσεων Καρδαμίτσα, Καπόν και Μέλισσα. Ο καθηγητής Αρχαιολογίας και Κλασικών Σπουδών John Papadopoulos (Cotsen Institute, University of California, Los Angeles) και διευθυντής των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βίκυ Βλάχου σχολίασαν τις ανακοινώσεις και συνόψισαν τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Τις ομιλίες χαιρέτησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σικάγο Εμμανουήλ Κουμπαράκης.