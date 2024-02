Πάνω από 1 εκατ. ευρώ για την στήριξη 13 κινηματογραφικών παραγωγών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Ποσό: 85.000,00 ευρώ2) ΜΑΡΙΣΕΛ (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)Σενάριο: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣκηνοθεσία: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΈλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.Ποσό: 150.000,00 ευρώ3) ΣΑΪΜΠΙΓΙΑ (μυθοπλασία, μικρού μήκους)Σενάριο: CARMEN BALTZARΣκηνοθεσία: CARMEN BALTZARΈλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.Προτεινόμενο ποσό: 42.000,00 ευρώ4) APART FROM HER (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)Σενάριο: ΣΤΕΛΑΝΑ ΚΛΗΡΗΣΣκηνοθεσία: ΣΤΕΛΑΝΑ ΚΛΗΡΗΣΈλληνας συμπαραγωγός: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.Ποσό: 150.000,00 ευρώ5) DUST (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)Σενάριο: ANGELO TIJSSENSΣκηνοθεσία: ANKE BLONDEΈλληνας συμπαραγωγός: ΚΑΡΝΑΒΑΣ-ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.Ποσό: 150.000,00 ευρώ6) MAN VS FLOCK (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)Σενάριο: TAMARA KOTEVSKAΣκηνοθεσία: TAMARA KOTEVSKAΈλληνας συμπαραγωγός: ASTERISK* E.E.Ποσό: 150.000,00 ευρώ7) A PRAYER FOR THE DYING (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)Σενάριο: DARA VAN DUSENΣκηνοθεσία: DARA VAN DUSENΈλληνας συμπαραγωγός: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.Ποσό: 150.000,00 ευρώ8) Y (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)Σενάριο: MARIA PAPISTASU, ALEXANDRU BACIUΣκηνοθεσία: MARIA PAPISTASU, ALEXANDRU BACIUΈλληνας συμπαραγωγός: VIEW MASTER FILMS ΜΟΝ. Α.Ε.Ποσό: 85.000,00 ευρώΣτο πλαίσιο του Προγράμματος Micro-Budget Plus, εγκρίθηκαν οι ενισχύσεις των παρακάτω πέντε σχεδίων, συνολικού ποσού 299.936 ευρώ:1) ΕΔΩ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ (ντοκιμαντέρ)Σενάριο: ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΡΙΤΖΑΣΣκηνοθεσία: ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΡΙΤΖΑΣΠαραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΔΑΝΕΖΗΠοσό: 61.822,00 ευρώ2) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΘΕΟΙ (ντοκιμαντέρ)Σενάριο: ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣκηνοθεσία: ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΠαραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΠοσό: 70.000,00 ευρώ3) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ '999 (ντοκιμαντέρ)Σενάριο: ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΣκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΠαραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΑΚΑΒΙΑΣΠοσό: 65.738,00 ευρώ4) ΠΕΤΡΑ, ΜΟΛΥΒΙ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ (ντοκιμαντέρ)Σενάριο: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΣκηνοθεσία: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠαραγωγή: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ - SCRIBBLE FILMSΠοσό: 69.998,00 ευρώ5) ParadiseSuffers (ντοκιμαντέρ)Σενάριο: ΑΝΘΗ ΚΟΥΓΙΑ & LARA BUFFARDΣκηνοθεσία: ΑΝΘΗ ΚΟΥΓΙΑ & LARA BUFFARDΠαραγωγή: VISITORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠοσό: 32.378,00 ευρώ«Τα νέα προγράμματα του ΤΑΑ, τα οποία προστέθηκαν στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΚ χάρη στη βούληση του Υπουργείου Πολιτισμού, εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο του ΕΚΚ για τη στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας, των δημιουργών και παραγωγών της, που αποτελούν πυλώνα για το βιώσιμο μέλλον του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ