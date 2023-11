Οι πιο εθιστικές σειρές είναι εδώ

The Bear

Οι τηλεοπτικές σειρές που γράφουν ιστορία είναι πολλά περισσότερα από έναν αγαπημένο τρόπο διασκέδασης. Διαμορφώνουν την αισθητική της εκάστοτε εποχής, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που βλέπουμε την καθημερινότητά μας, μας συστήνουν νέους κόσμους και διαφορετικούς χαρακτήρες, επηρεάζουν τη μόδα αλλά και τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Το σύμπαν του "Game of Thrones", οι αριστουργηματικοί χαρακτήρες του "Succession", και οι απολαυστικές ατάκες του "The White Lotus" έχουν καθορίσει τις καθημερινές μας συζητήσεις. Υπάρχουν σειρές κλασικές αλλά και νεότερες πολυβραβευμένες και πολυσυζητημένες σε παγκόσμιο επίπεδο, που θέλουμε να τις βλέπουμε ξανά και ξανά χωρίς να τις χορταίνουμε, απολαμβάνοντας κάθε πλάνο, κάθε βλέμμα των πρωταγωνιστών, και ανακαλύπτοντας συναρπαστικές λεπτομέρειες που δεν είχαμε προσέξει προηγουμένως.Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορεί παρά να μας χαροποιήσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι τώρα για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο Vodafone TV , οι συνδρομητές βρίσκουν σε ένα μέρος όλες τις σειρές που ξεχώρισαν είτε πρόσφατες – της τελευταίας χρονιάς – είτε κλασικές οιι οποίες υπήρξαν ορόσημα στην ιστορία της τηλεόρασης. Το Vodafone TV διαθέτει έναν εκτενή κατάλογο σειρών με περισσότερες από 2.500 ώρες ψυχαγωγίας και κατ’ επέκταση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σειρές που έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία ή είναι προτεινόμενες για πολλά βραβεία στις μεγαλύτερες διοργανώσεις.Καθώς έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη λίστα πολυβραβευμένων σειρών από τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου, είναι δύσκολο να επιλέξουμε αυτές που ξεχωρίζουν. Ας δούμε όμως μερικές από αυτές που σίγουρα θα βλέπαμε και θα ξαναβλέπαμεΤι συμβαίνει άραγε στις κουζίνες των εστιατορίων; Πώς φτάνει η ένταση σε δυσθεώρητα σημεία και τι γίνεται με τους δανειστές, τους προμηθευτές, τους μαγείρους και το υγειονομικό; Ο σεφ Carmy Berzatto (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ) έχει θητεύσει σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Μισελέν, έχει φωτογραφηθεί για περιοδικά, αλλά για προσωπικούς λόγους επιστρέφει στο οικογενειακό εστιατόριο. Παρόλο που ονειρεύεται να το μεταμορφώσει σε ένα fine dining εστιατόριο τα πράγματα θα αποδειχθούν πολύ δύσκολα.Το μεγάλο περσινό τηλεοπτικό hit του Hulu, χρωστάει την απήχησή του στις εκπληκτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών του (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Άγιο Εντεμπίρι, Όλιβερ Πλατ και Έμπον Μος Μπάκραχ) αλλά και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που σε κάνει να μην μπορείς να σταματήσεις να το παρακολουθείς. Ανάμεσα στα πολλά βραβεία που έχει πάρει είναι και αυτό της Χρυσής Σφαίρας Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου 2022.Διαθέσιμοι και οι 2 κύκλοι στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Προέρχεται από τη μυθολογία του Star Wars και την υπογράφει ο Τζον Φαβρό. Ξεκινά πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Η Επιστροφή των Τζεντάι» (1983) και την πτώση της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας και ακολουθεί τον Ντιν Τζάριν (Πέδρο Πασκάλ), έναν μοναχικό Μανταλόριαν κυνηγό επικηρυγμένων, στις εξωτερικές εκτάσεις του γαλαξία. Ο πολεμιστής που ζει σύμφωνα με το δόγμα της νομαδικής ομάδας των Μανταλόριαν, αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή που σχετίζεται με το παιδί Γκρόγκου. Υψηλή τεχνική αισθητική και καθηλωτική θέαση τόσο εξαιτίας της πλοκής όσο και της εντυπωσιακής σκηνοθεσίας.Η σειρά απέσπασε υποψηφιότητα Καλύτερης Δραματικής Σειράς στα 72α Primetime Emmy Awards ενώ κέρδισε επτά βραβεία στη κατηγορία Primetime Creative.Διαθέσιμοι και οι 3 κύκλοι στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.Μοιάζει με μια τυπική σειρά μυστηρίου αλλά δεν είναι. Διαδραματίζεται σε μια πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνιστές τρεις καθημερινούς ανθρώπους που γίνονται φίλοι εξαιτίας του κοινού τους ενδιαφέροντος, τα podcasts αληθινών εγκλημάτων. Οι Στηβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκομέζ, γίνονται ομάδα και ξεκινούν την έρευνα γύρω από κάποιους ύποπτους θανάτους που συμβαίνουν στην πολυκατοικία όπου ζουν, στο Upper West Side. Αταίριαστοι φαινομενικά αλλά με το ίδιο πάθος και μια εξαιρετική χημεία μεταξύ τους αναλαμβάνουν δράση και δημιουργούν τα δικά τους podcast. Η σειρά έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές τόσο για την κωμική της προσέγγιση όσο και για τις πολύ καλές ερμηνείες. Έχει λάβει υποψηφιότητες για το βραβείο Primetime Emmy για την εξαιρετική κωμική σειρά και το βραβείο Χρυσής Σφαίρας Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς και πολλά ακόμα.Διαθέσιμοι οι 3 κύκλοι στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.Την τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2023, η Marvel κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 2ης σεζόν του «Loki» δημιουργώντας παροξυσμό στους φαν. Μετά από λίγα 24ωρα και με εκατομμύρια προβολές έγινε το τρέιλερ με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα όλων των εποχών στην πλατφόρμα streaming Disney+.Αυτό και μόνο αρκεί για να αποδείξει την τεράστια δημοφιλία της σειράς που δημιουργήθηκε από τον Μάικλ Γουόλντρον και είναι βασισμένη στον ομώνυμο χαρακτήρα των Marvel Comics.Η ιστορία της πρώτης σεζόν ξεκινά αμέσως μετά τα γεγονότα της ταινίας “Avengers: Endgame” και βλέπουμε τον Loki να κρατείται σε μια μυστηριώδη υπηρεσία όπου αναγκάζεται να βοηθήσει να πιάσουν μια επικίνδυνη εκδοχή του εαυτού του. Ο Τομ Χίντλστον πρωταγωνιστεί ως Λόκι Όντινσον από την ομώνυμη σειρά ταινιών. Η σειρά έχει αποσπάσει πολλά βραβεία – ανάμεσά τους και το People's Choice Award for the Male TV Star (2021) – και πολλές υποψηφιότητες.Διαθέσιμοι και οι 2 κύκλοι στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.Το βιντεοπαιχνίδι που κατέκτησε όλο το κόσμο με πάνω 17.000.000 πωλήσεις, μετατράπηκε σε μια πανάκριβη σειρά, με ζόμπι και μια ιδιαίτερη ιστορία πατρικής αγάπης. Όλα εκτυλίσσονται σε μια μεταποκαλυπτική Αμερική και διαδραματίζονται 20 χρόνια μετά την καταστροφή του σύγχρονου πολιτισμού, όπου ένας θανατηφόρος ιός έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε ένα είδος ζόμπι, τους Clickers. Πρόκειται ουσιαστικά για την ιστορία ενός άντρα και ενός 14χρονου κοριτσιού, που προσπαθούν να επιζήσουν, αλλά και να βρουν απαντήσεις σε ένα δυστοπικό κόσμο, γεμάτο μολυσμένους ανθρώπους από τον CBI Virus.Η πλέον αναμενόμενη σειρά για το 2023 από την ΗΒΟ, έλαβε 24 υποψηφιότητες για τα Emmy Awards και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV.Ο πρώτος κύκλος της σειράς «The White Lotus» της HBO, έβαλε στον τηλεοπτικό χάρτη τη σάτιρα και την κωμωδία μυστηρίου, με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο. Στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο White Lotus στη Χαβάη, κάθε επιθυμία μπορεί να εκπληρωθεί αλλά σύντομα τα κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα θα δώσουν τη θέση τους σε καταστάσεις εκτός ελέγχου.Στον δεύτερο κύκλο, η πολυβραβευμένη σειρά σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μάικ Γουάιτ, μεταφέρεται στη Σικελία και φιλοξενεί ένα λαμπερό καστ ηθοποιών. Μια διαφορετική ομάδα παραθεριστών φτάνει με τζετ σε ένα άλλο ακίνητο του White Lotus και όλα είναι υπέροχα στην αρχή μέχρι που οι ειδυλλιακές διακοπές μετατρέπονται σε εφιάλτη. Η σειρά που έγινε trend στο TIK TOK για το μουσικό της θέμα και τις ατάκες της απολαυστικής Τζένιφερ Κούλιτζ έχει αποσπάσει πάνω από 20 βραβεία.Διαθέσιμοι και οι 2 κύκλοι αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV.Η σειρά από την ΗΒΟ που έγραψε ιστορία και έχει αποσπάσει 13 βραβεία EMMY, μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη και επικεντρώνεται στην οικογένεια Ρόι, τους δυσλειτουργικούς ιδιοκτήτες ενός παγκόσμιου ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ο πατριάρχης της δυναστείας Λόγκαν Ρόι, έχει βεβαρημένη υγεία και τεράστια δύναμη και περιουσία, όταν ξεσπά ένας ενδοοικογενειακός πόλεμος ανάμεσα στα τέσσερα παιδιά του που διαγκωνίζονται για το δαχτυλίδι της διαδοχής (Succession). Κάτι που θα αποδειχθεί μια δύσκολη υπόθεση αφού οι τρεις γιοι και η κόρη του δεν θα έχουν κανέναν ενδοιασμό στο να προδώσουν ο ένας τον άλλον.Δυνατοί διάλογοι σε ένα σενάριο το οποίο εστιάζει στην ανθρώπινη φύση και στον διαρκή αγώνα αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού, και ολοκληρωμένοι χαρακτήρες που ερμηνεύονται αριστοτεχνικά από μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών. Πρωταγωνιστής, στο ρόλο του αδίστακτου πατριάρχη είναι ο Brian Cox, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.Διαθέσιμοι και οι τρεις πρώτοι κύκλοι αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV.Η σειρά που δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς George R. R. Martin και Ryan J. Condal βασίζεται στο βιβλίο του πρώτου με τίτλο «Fire & Blood». Η πρώτη σεζόν του μας μεταφέρει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του “Game of Thrones”, ακολουθώντας τον εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, και περιγράφει όλα όσα οδήγησαν στην αστάθεια των επτά Βασιλείων και την ταραγμένη πολιτική κατάσταση στο Westeros. Στα δυνατά χαρτιά της σειράς είναι οι πολύπλοκοι χαρακτήρες της και οι μεταξύ τους σχέσεις, τα απίστευτα σκηνικά και οι χώροι όπου εκτυλίσσεται η δράση, το εντυπωσιακό ενδυματολογικό κομμάτι με τα πολύχρωμα κοστούμια και τις πανοπλίες, και βέβαια οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών. Ίντριγκες, πάθη, θεαματικές μάχες και δράκοι, μας βάζουν σε έναν συναρπαστικό κόσμο.Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV.Είναι η σειρά που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση και έγινε το τηλεοπτικό ορόσημο της τελευταίας δεκαπενταετίας. Μάλιστα, η 17η Απριλίου του 2011 έγινε μια ιστορικής σημασίας ημέρα για τα εκατομμύρια των fans που εθίστηκαν από το πρώτο επεισόδιο στην καταιγιστική πλοκή του έπους αδημονώντας για το επόμενο.Στην πολυβραβευμένη δραματική σειρά επικής φαντασίας, η ιστορία αρχίζει 298 χρόνια μετά την κατάκτηση της ηπείρου του Westeros από τον Αίγκον τον Κατακτητή, σε έναν μεσαιωνικό κόσμο με στοιχεία φαντασίας, όπου οι προδοσίες, η μαγεία και τα πάθη παίζουν τον πρώτο ρόλο. Το Game of Thrones ολοκληρώθηκε έχοντας κερδίσει συνολικά 59 βραβεία Grammy, ενώ κατέχει και το ρεκόρ με την προβολή στις περισσότερες χώρες του κόσμου.Διαθέσιμοι όλοι οι κύκλοι αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Vodafone TV..Αφού κέρδισε το βραβείο και τις εντυπώσεις στην Berlinale, το “The Architect” του Viaplay ήρθε για να γίνει ο νέος μας τηλεοπτικός εθισμός. Η ιστορία του εκτυλίσσεται στο Όσλο, σε ένα κοντινό μέλλον. Η Τζούλι, μια νεαρή φιλόδοξη αρχιτέκτονας που εργάζεται σε ένα διάσημο αρχιτεκτονικό γραφείο ως ασκούμενη, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα τη βοηθήσει να απογειωθεί επαγγελματικά και οικονομικά: να μετατρέψει τους άδειους υπόγειους χώρους στάθμευσης σε κατοικίες. Μια βιώσιμη λύση αφού τα ενοίκια έχουν γίνει δυσβάσταχτα για τους περισσότερους εργαζόμενους. Φυσικά, δεν υπάρχουν παράθυρα σε αυτά τα διαμερίσματα, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα πλεονέκτημα δεδομένης της υψηλής τιμής του γυαλιού.Μια κατάμαυρη σάτιρα για το μέλλον που έρχεται, αποκλειστικά στο Vodafone TV!!Η πρώτη ελληνική παραγωγή που συμμετείχε στο φεστιβάλ Series Mania, όπου και χαρακτηρίστηκε «ποιητική», διαδραματίζεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Η Μαρία, μαθήτρια λυκείου, μένει έγκυος από τον φίλο της και ενώ η ίδια θέλει να γίνει χορεύτρια, οι γονείς της προσπαθούν να την πείσουν να κρατήσει το μωρό. Η Μαρία θα ζήσει ένα ταξίδι μεταμόρφωσης μέσα από τη γνωριμία της με έναν νεαρό άνδρα, θα αρχίσει να συνειδητοποιεί πως ο κλοιός γύρω της στενεύει, και θα καταλάβει σύντομα πώς πρέπει να καθορίζει τη δική της μοίρα.Η πολυαναμενόμενη σειρά “Milky Way” του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών Βασίλη Κεκάτου, που έκανε πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά on demand στο Vodafone TV, με νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα αμέσως μετά την προβολή του στην ελληνική τηλεόραση.