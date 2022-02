Οι Fabulous VI σε ένα ξέφρενο πάρτι με τραγούδια των 80's και 90's

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υλοποιεί το Πρόγραμμα XR Cosmos και εισάγει ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Καινοτομίας και Ανάπτυξης με τη χρήση της εκτεταμένης πραγματικότητας





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρυθμός, χορός, δυνατές εκτελέσεις, καλή διάθεση και ξέφρενες μουσικές αναμνήσεις από τις δεκαετίες του '80 και του '80: Αυτά είναι τα βασικά «συστατικά» της μουσικής «συνταγής» τωνπου καταφέρνουν να παρασύρουν το κοινό τους όπου κι εμφανίζονται μετατρέποντας τιςτους σε ξέφρενα πάρτι. Τοαπό τις 22.00 κι έπειτα, ανεβαίνουν στη σκηνή του «», στον Αγίο Δημήτριο, με στόχο να επιβεβαίωσαν το σύνθημα τους: «Η αλήθεια πατέρα, βρίσκεται στη μουσική των δεκαετιών '80 και '90... Γκέγκε?»Αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες του '80 και του '90, τραγούδια του Κώστα Μπίγαλη, του Χρήστου Δάντη, της Μαντώς, της Αλέξιας και άλλων γνωστών καλλιτεχνών συμπορεύονται με διαχρονικά ξένα κομμάτια των ABBA, Weather Girls, Cindy Lauper, Ghostbusters και Madonna στο πρόγραμμά τους με γενικό τίτλο «Blast From The Past». Οι Fabulous VI καταπιάστηκαν με αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και διαχρονική εποχή της δισκογραφίας και συνδύασαν ρυθμούς και μελωδίες σε ένα non stop, ευχάριστο, με σαφείς rock «πινελιές» πρόγραμμα.Επιθυμία τους είναι να ανεβάσουν την διάθεση του κοινού στα ύψη, με τις δυναμικές εκτελέσεις τους σε τραγούδια που άφησαν εποχή και είναι συνυφασμένα με τις πιο όμορφες και ξέγνοιαστες αναμνήσεις μας.HolyWood Stage Λεωφ. Βουλιαγμένης 289(πλησίον σταθμών μετρό Δάφνη και Αγ. Δημήτριος)Είσοδος Συναυλίας : 10€Ο πολυχώρος λειτουργεί αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.