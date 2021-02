«Στεγόσαυρος»: Ένας συγκλονιστικός θεατρικός μονόλογος για τη μάχη με την νευρική ανορεξία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O συγκλονιστικός μονόλογος τηςγια τις διατροφικές διαταραχές με τίτλο «Στεγόσαυρος », θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα,Αφού ταξίδεψε στα φεστιβάλ VAULT του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την «αδυσώπητη και ειλικρινή της ερμηνεία», η ηθοποιός παρουσιάζει και στο ελληνικό κοινό την σημαντική αυτή παράσταση η οποία θίγει ένα φλέγον θέμα που σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη νεολαία, απειλώντας την ίδια τους τη ζωή.Ο μονόλογός της,, μιλά για ένα μεγάλο εχθρό της εποχής μας, αυτόν τη. Προσεγγίζει με καυστική ματιά τις συναισθηματικές και διατροφικές διαταραχές που καταστρέφουν τις ζωές πολλών ανθρώπων, εστιάζοντας στην αληθινή ιστορία μιας τριαντάχρονης γυναίκας.Η ύπαρξη της πρωταγωνίστριας κινείται μεταξύ βουλιμίας, ανορεξίας, κατάχρησης ουσιών, συναισθηματικής κακοποίησης και αποστασιοποιημένου σεξ. Κρατώντας σαφείς αποστάσεις από κάθε είδους αυτολύπηση και σοβαροφάνεια, το έργο ξεχωρίζει για τις έντονες εναλλαγές ρυθμού και διάθεσης. Με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα της ερμηνείας της Σταθάτου, ο «. Τη σκηνοθετική επιμέλεια ανέλαβε ο, ένας από τους πλέον ανερχόμενους σκηνοθέτες στο Λονδίνο, ο οποίος μάλιστα υπήρξε υποψήφιος για Olivier Award (για την παράσταση Alice’s Adventures Underground).«Η ιστορία ξεκίνησε όταν διάβασα το σενάριο της Έρσης Νιαώτη. Την αυτοβιογραφία της, πάνω στις διατροφικές διαταραχές που την οδήγησαν στην κατάθλιψη. 'Η ίσως και το ανάποδο. Ήξερα μέσα μου ότι, σαν γυναίκα, έπρεπε να πω αυτή την ιστορία, προκειμένου να μάθει όλος ο κόσμος πώς είναι να παλεύεις τόσα χρόνια με τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι ίσως και να πεθάνεις και να μην σε νοιάζει. Το σημαντικότερο στοιχείο του έργου είναι, ότι οποιοσδήποτε μπορεί να ταυτιστεί με το θέμα, ακόμα και αν δεν έχει περάσει κάποιου είδους συναισθηματικής διαταραχή» σημειώνει η ηθοποιός και προσθέτει: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που η παράσταση μετά το Λονδίνο έρχεται και στην Ελλάδα, και εύχομαι το θέατρο να συνεχίζει να είναι μία αφορμή για να έρχονται στην επιφάνεια και θέματα όπως η ψυχική υγεία. Θέματα που μπορούν να αφυπνίσουν, να βοηθήσουν και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Άλλωστε ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μιας παράστασης από το να αγγίξει αυτό το ένα άτομο στο κοινό, αυτόν που νιώθει ότι δεν ανήκει πουθενά και να του θυμίσει ότι δεν είναι μόνος; Δεν ήταν ποτέ…».Πρόκειται, πράγματι, για μια παράσταση που εξερευνά το ανθρώπινο σθένος και την πολυπλοκότητα της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή: Τώρα που δοκιμαζόμαστε από την πανδημία, αναμετρόμαστε με τις δυνάμεις και τις αντοχές μας, και την ίδια στιγμή επαναξιολογούμε τι είναι πιο σημαντικό, τι ηθικά σωστό, τι δίκαιο… Μια παράσταση γροθιά και την ίδια στιγμή χάδι, που αξίζει να δείτε.Είναι Ελληνίδα ηθοποιός που ζει στο Λονδίνο και εργάζεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας. Η Ελπίδα Σταθάτου έχει παίξει σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, τόσο στο κεντρικό Λονδίνο, όσο και στο Φεστιβάλ του VAULT και στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Η πιο γνωστή της παράσταση, Στεγόσαυρος, ένας μονόλογος για τις διατροφικές διαταραχές θα είναι σύντομα διαθέσιμος σε Ελλάδα και Αγγλία online.Πρόσφατα, δε, ολοκληρώθηκε η ταινία μικρού μήκους «» στην οποία η Ελπίδα συμπρωταγωνιστεί με τηνκαι τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Η ταινία προβλέπεται να κάνει πρεμιέρα τους επόμενους μήνες καθώς και να φιλοξενηθεί σε φεστιβάλ του εξωτερικού και της Ελλάδας.Στις δράσεις της, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δημιουργία-μαζί με άλλες δύο συνεργάτιδές της- του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Breaking Through The Lens, μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή γυναίκες σκηνοθέτες με παραγωγούς και χρηματοδότες. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει με επιτυχία δύο event, στο πλαίσιο του φεστιβάλ των Καννών και του TIFF του Τορόντο.Στα άμεσα σχέδιά της είναι η ταινία μεγάλου μήκους The Eye, μια αγγλική παραγωγή που θα γυριστεί στην Κέρκυρα την ερχόμενη χρονιά και στην οποία η Ελπίδα θα κρατά έναν εκ των πρωταγωνιστικών ρόλων.Κλείστε ηλεκτρονικά εισιτήρια για την παράσταση