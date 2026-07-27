Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Peugeot 308
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Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Peugeot 308

Η ανανέωση της 3ης γενιάς του 308 φέρνει λίγες αλλά ουσιαστικές αλλαγές, με την πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων να παραμένει το μεγαλύτερο ατού του μοντέλου και την ηλεκτρική έκδοση να αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία.

Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Peugeot 308
UPD:

Από το 2021 που παρουσιάστηκε η 3η γενιά του, το 308 είναι ένα από τα μοντέλα που «οδηγούν» την Peugeot εμπορικά, μετά τα 208 και 2008.

Αν και η ηλεκτρική του έκδοση παρουσιάστηκε λίγο καθυστερημένα, ήρθε τότε -περίπου έναν χρόνο μετά- να συμπληρώσει μία από τις πληρέστερες γκάμες στα compact hatchback.

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UPD:

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