Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Peugeot 308

Από το 2021 που παρουσιάστηκε η 3η γενιά του, το 308 είναι ένα από τα μοντέλα που «οδηγούν» την Peugeot εμπορικά, μετά τα 208 και 2008.

Αν και η ηλεκτρική του έκδοση παρουσιάστηκε λίγο καθυστερημένα, ήρθε τότε -περίπου έναν χρόνο μετά- να συμπληρώσει μία από τις πληρέστερες γκάμες στα compact hatchback.



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