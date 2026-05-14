ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο νέος mr Volkswagen, η αναζήτηση αλλαγών, και το τηλεοπτικό clickbait

• Οι αλλαγές, λοιπόν, θα συνεχιστούν. Και θα συνεχιστούν με ονόματα που έχουν βάρος. Σύμφωνα με όσα μαθαίνω, ένα από αυτά είναι ο Παναγιώτης Τορνάρος. Ο άνθρωπος που συνδέθηκε με την MG στον Όμιλο Συγγελίδη, φαίνεται πως ετοιμάζεται για αποχώρηση.

• Στην Ελλάδα πετυχαίνει όποιος έχει ευήκοα ώτα προς τους ανθρώπους της αγοράς. Όποιος έρχεται με πτυχιακή έπαρση και προσπαθεί να εφαρμόσει έτοιμες συνταγές, μπαίνει στο αεροπλάνο της επιστροφής νωρίς.

• Και όταν η δεξαμενή στερεύει, κάποιοι κοιτούν προς το εξωτερικό. Εκεί όμως η ελληνική αγορά έχει δώσει τις απαντήσεις της. Όποιος δεν καταλαβαίνει τον Έλληνα αγοραστή, τον dealer, τον έμπορο και την ιδιοσυγκρασία της χώρας, δύσκολα πετυχαίνει. Δεν αρκούν τα βιογραφικά, τα rotation και οι εντολές του εργοστασίου.

• Μεταξύ άλλων και η είσοδος των κινέζων άλλαξε τις ισορροπίες. Δεν έφερε μόνο νέα αυτοκίνητα, νέες τιμές και νέα εμπορική πίεση. Έφερε και ένα μεγάλο κυνήγι στελεχών. Οι Κινέζοι απορρόφησαν ικανά πρόσωπα από την αγορά, ενώ το πρόβλημα παραμένει ξεκάθαρο: νέα στελέχη δεν μπαίνουν εύκολα στον χώρο.

• Το είχαμε γράψει από την αρχή του χρόνου. Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα δεν θα μείνει ίδια. Οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει και το επόμενο διάστημα θα ακουστούν ονόματα που θα προκαλέσουν θόρυβο.

• Ο επόμενος σταθμός, όπως λένε οι πληροφορίες μου, θα είναι το «στρατόπεδο» της Αργυρούπολης. Εκεί όπου αναμένεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη Volkswagen.

• Στον Παναγιώτη θα δοθούν τα κλειδιά της Volkswagen και θα κληθεί να φέρει τη μάρκα εκεί που της αξίζει.

• Μάλιστα, μαθαίνω ότι θα του δοθούν όλα τα εργαλεία για να το πετύχει αυτό.

• Υπάρχουν στελέχη που πέρασαν από την αγορά αυτοκινήτου. Και υπάρχουν και κάποιοι που μεγάλωσαν μέσα σε αυτή. Ο Παναγιώτης Τορνάρος ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

• Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σχεδόν από παιδί στον χώρο, γνωρίζει όσο λίγοι την ελληνική αγορά, τους ανθρώπους της, τις ισορροπίες και κυρίως το πώς αλλάζει το παιχνίδι όταν ανεβαίνει η πίεση.

• Στην πορεία του έκανε ένα μικρό διάλειμμα από την αυτοκίνηση. Τότε που ο Σταύρος χρειάστηκε ανθρώπους εμπιστοσύνης για να στηρίξει και να αναδιοργανώσει την εταιρεία courier του ομίλου. Ο Παναγιώτης μπήκε μπροστά και, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο, βοήθησε ουσιαστικά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

• Όμως η αυτοκίνηση ήταν πάντα το φυσικό του περιβάλλον. Εκεί επέστρεψε. Εκεί εξελίχθηκε.

• Και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της καριέρας του. Η μετακίνησή του στο στρατόπεδο της Volkswagen μόνο απαρατήρητη δεν περνά.

• Γιατί η συγκυρία μόνο εύκολη δεν είναι. Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές μάρκες δέχονται πίεση από παντού. Οι Κινέζοι έχουν ήδη κερδίσει σημαντικό έδαφος και αλλάζουν καθημερινά τους κανόνες του παιχνιδιού. Τιμές, εξοπλισμός, ταχύτητα αποφάσεων και επιθετική εμπορική πολιτική δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει σε τίποτα την αγορά των προηγούμενων ετών.

• Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Παναγιώτης έρχεται ακριβώς από αυτό το στρατόπεδο. Μαζί με τον Πολυχρόνη και τον Δημήτρη Καββούρη, κατάφεραν να μετατρέψουν την MG σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αγοράς μας, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

• Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι πώς σκέφτονται οι νέοι παίκτες. Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι σήμερα το μεγαλύτερο από τα όπλα του.

• Γιατί πλέον δεν αρκεί να φέρεις ξανά εκεί που πρέπει, ένα μεγάλο brand. Πρέπει να ξέρεις και πώς να αμυνθείς απέναντι σε όσους έρχονται με φόρα.

• Παράλληλα, ο Αθανασόπουλος, που έχει ήδη αναλάβει, καλείται να ενισχύσει την Kosmocar στο κομμάτι fleet, leasing κ.λπ., που σήμερα, όπως και να το κάνουμε, τραβάει την αγορά…

• Και πώς να μη γίνεται αυτό με τις φοροελαφρύνσεις που -καλώς- υπάρχουν.

• Όμως, ποτέ μη ξεχνάμε ότι το retail leasing είναι πάνω από το 60% των συνολικών πωλήσεων leasing στην αγορά μας.

• Γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας (γύρω στους 800.000, μου λένε από την ΑΑΔΕ) «ψωνίζει» ως ιδιώτης και πληρώνει με leasing. Και με τον ίδιο τρόπο «ψωνίζει» για τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τον μπατζανάκη κ.λπ.…

• Αυτό το τονίζω, για να μην χάνουν κάποιοι τη μπάλα στο κλαψούρισμα περί leasing και λιανικών – και καταλαβαίνετε οι περισσότεροι τι εννοώ…

• Επιστρέφω στην Kosmocar και θυμίζω: σας το είχα πει ότι ο Άρης θα αλλάξει πολλά… «Οδοστρωτήρας» σας είχα γράψει σε ένα don’t call me pls…

• Σε ό,τι αφορά τον Ζακ, μου λένε οτι τελικά θα αποχωρήσει εντελώς από την εταιρεία, τραβώντας για άλλα λιμάνια.

• Αναμφίβολα, επίσης, ένα ικανότατο στέλεχος της αγοράς μας, που ήδη μαθαίνω ότι καλοβλέπουν κάποιοι, ο εξής ένας (προς το παρόν) που μου τον συζητούσε – αλλά don’t call me pls…

• Η επόμενη μέρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

• Σε ό,τι αφορά τον Όμιλο Συγγελίδη, η αλλαγή Πιπερίδη φέρνει τα πάνω κάτω και αναμένονται πολλές ανακατατάξεις και μεταγραφές – όπως μαθαίνω.

• Καββούρης on fire και μείνετε συντονισμένοι.

• Κάτι ακούω για φλερτ κάποιων με Βασίλη Θ. του Σταύρου. Αλλά από… φλερτ άλλο τίποτα σήμερα στην αγορά μας, η οποία έχει μετατραπεί σε απόλυτα… ερωτική και don’t call me pls.

• Λίγη ψυχραιμία δεν βλάπτει. Ειδικά σε μια περίοδο όπου η αγορά αυτοκινήτου έχει γεμίσει από «διαρροές», υποσχέσεις και σενάρια για κοινωνικά leasing, επιδοτήσεις-μαμούθ και προγράμματα που παρουσιάζονται σχεδόν ως δεδομένα πριν καν υπάρξουν επίσημες αποφάσεις.

• Άκουσον – άκουσον… 30.000 ευρώ για αγορά νέου αυτοκινήτου. Με παίρνουν προ ημερών συνάδελφοι από μεγάλο κανάλι και μου λένε «έλα στην τάδε εκπομπή για να μιλήσεις για την επιδότηση των 30.000 ευρώ».

• «Μα ρε παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα...», τους απαντώ και νευρίασαν γιατί -βρε αδελφέ- πρέπει να βγει το θέμα…

• Πώς λέγεται το clickbait στα τηλεοπτικά;

• Ψυχραιμία, συνάδελφοι. Λεφτά δεν υπάρχουν για τέτοια – όπως μου είπε ένας κορυφαίος υπουργός…

• Καλό είναι, λοιπόν, να θυμόμαστε κάτι βασικό. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται ένας κρίσιμος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το Αναπτυξιακό Ταμείο - για ολόκληρη την Ευρώπη. Και μαζί με αυτόν αλλάζει και το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και αγορές.

• Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για το ενεργειακό μέτωπο μεγαλώνουν. Η Ευρώπη προετοιμάζεται ήδη για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέες πιέσεις σε ενέργεια, κόστος ζωής και οικονομία. Για την Ελλάδα δε, πολλά θα εξαρτηθούν και από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (πχ ρήτρα διαφυγής) και τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα.

• Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, χρειάζεται σοβαρότητα. Και κυρίως σταθερότητα. Πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Γιατί η αγορά αυτοκινήτου μπορεί να κινείται με ταχύτητα και να ετοιμάζεται για ακόμα περισσότερο γκάζι, όμως επηρεάζεται άμεσα από το γενικότερο κλίμα. Ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητο όταν αισθάνεται ασφάλεια για την επόμενη ημέρα.

• Η αγορά μας έχει κουραστεί από «δημοσιογραφικές» εξαγγελίες και από καλύψεις του… πίσω -χαμηλά μέρους του σώματος…

• Χωρίς χρήμα από την Ε.Ε. δεν θα υπάρχουν pass για τον χειμώνα και μιλάτε για επιδοτήσεις στα αυτοκίνητα;

• Και χωρίς pass, με βενζίνη στα +2 ευρώ, δεν κατεβαίνεις σε εκλογές…

• Κρατήστε, λοιπόν, την 27η Σεπτεμβρίου και μετά φύγαμε για AUTO ATHINA, που θα γίνει ο χαμός…

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ

ΤΤ

