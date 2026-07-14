Σκληρή δήλωση: «Δεν έχουμε ανάγκη την Volkswagen»
MOTO

Σκληρή δήλωση: «Δεν έχουμε ανάγκη την Volkswagen»

Εν μέσω της φημολογίας που έχει ξεσπάσει για πιθανή πώληση της Ducati από τον Όμιλο VW, ο CEO της ιταλικής μάρκας ξεκαθαρίζει ότι δεν χρειάζονται την Volkswagen.

Σκληρή δήλωση: «Δεν έχουμε ανάγκη την Volkswagen»

Από τότε που η Volkswagen ανακοίνωσε το σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης του ομίλου, κυκλοφορούν έντονα σενάρια (ξεκίνησαν από δημοσίευση των Financial Times) που αναφέρουν ότι οι Γερμανοί εξετάζουν στρατηγικές επιλογές για ορισμένες θυγατρικές του, μεταξύ των οποίων και η Ducati.

Οι φήμες ενισχύθηκαν όταν εκπρόσωπος της Volkswagen δεν διέψευσε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πώλησης της Ducati, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων επιλογών. Η στάση αυτή πυροδότησε νέο κύμα εικασιών σχετικά με το μέλλον της Ducati, αλλά και της Lamborghini, που επίσης ανήκει στον γερμανικό όμιλο.


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