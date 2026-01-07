Σε δημοπρασία η Benetton του Σουμάχερ

Ένα από τα σημαντικότερα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1 ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Μιλάμε για την Benetton B192, με την οποία ο Μίκαελ Σουμάχερ το 1992 κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την αξία του να εκτιμάται πάνω από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.





Πρόκειται για το σασί με αριθμό, το οποίο ο θρυλικός Γερμανός πιλότος οδήγησε σε τέσσερα αγώνες της σεζόν (Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία και Βέλγιο). Μάλιστα στην βρεγμένη πίστα του, ο Σουμάχερ πήρε το ρίσκο που έμελλε να γράψει ιστορία, επιλέγοντας σλικ ελαστικά σε συνθήκες που οι περισσότεροι αντίπαλοί του απέφυγαν. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη του νίκη στη Formula 1, μόλις έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο του.Η Benetton B192 σχεδιάστηκε από τουςκαικαι διέθετε έναν ατμοσφαιρικόκινητήρα τηςκαι χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Παρότι δεν ανήκει στα μονοθέσια των κυρίαρχων ετών του Σουμάχερ με τη, η ιστορική του αξία θεωρείται ανεκτίμητη.Μετά την αγωνιστική του καριέρα, το συγκεκριμένο μονοθέσιο παρέμεινε για χρόνια αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις τηςως μέρος της συλλογής τουτης ομάδας. Τοπουλήθηκε στηνη οποία προχώρησε σε πλήρη αποκατάσταση, περιλαμβάνοντας την ανακατασκευή κινητήρα και κιβωτίου, πριν περάσει το 2016 στα χέρια του σημερινού ιδιοκτήτη.