Σε δημοπρασία η Benetton του Σουμάχερ

Η Benetton B192 με την οποία ο Μίκαελ Σουμάχερ πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 βγαίνει σε δημοπρασία.

Ένα από τα σημαντικότερα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1 ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Μιλάμε για την Benetton B192, με την οποία ο Μίκαελ Σουμάχερ το 1992 κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την αξία του να εκτιμάται πάνω από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για το σασί με αριθμό 05, το οποίο ο θρυλικός Γερμανός πιλότος οδήγησε σε τέσσερα αγώνες της σεζόν (Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία και Βέλγιο). Μάλιστα στην βρεγμένη πίστα του Spa-Francorchamps, ο Σουμάχερ πήρε το ρίσκο που έμελλε να γράψει ιστορία, επιλέγοντας σλικ ελαστικά σε συνθήκες που οι περισσότεροι αντίπαλοί του απέφυγαν. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη του νίκη στη Formula 1, μόλις έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο του.
Η Benetton B192 σχεδιάστηκε από τους Ross Brawn και Rory Byrne και διέθετε έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα της Ford και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Παρότι δεν ανήκει στα μονοθέσια των κυρίαρχων ετών του Σουμάχερ με τη Ferrari, η ιστορική του αξία θεωρείται ανεκτίμητη.
Μετά την αγωνιστική του καριέρα, το συγκεκριμένο μονοθέσιο παρέμεινε για χρόνια αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις της Renault, ως μέρος της συλλογής του Classic Department της ομάδας. Το 2015 πουλήθηκε στην LRS Formula, η οποία προχώρησε σε πλήρη αποκατάσταση, περιλαμβάνοντας την ανακατασκευή κινητήρα και κιβωτίου, πριν περάσει το 2016 στα χέρια του σημερινού ιδιοκτήτη.
Τη δημοπρασία έχει αναλάβει η Broad Arrow Auctions και το αυτοκίνητο προσφέρεται σε πλήρως λειτουργική, αγωνιστική κατάσταση. Για τους συλλέκτες, πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης του μονοθεσίου που σηματοδότησε την αρχή της μυθικής πορείας του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1.

