Η φυσική δροσιά της μαστίχας στο κέντρο του τραπεζιού
Η Changan ετοιμάζει πολυτελές GT
Η Changan ετοιμάζει πολυτελές GT
Ευχάριστες εκπλήξεις για το κοινό της Ευρώπης φαίνεται πως επιφυλάσσει η Changan καθώς τα μελλοντικά πλάνα της για την ευρωπαϊκή γκάμα περιλαμβάνουν και τη δημιουργία ενός πολυτελούς GT.
Τους τελευταίους μήνες, ολοένα και περισσότερες κινεζικές μάρκες λανσάρονται στην ελληνική αγορά, με κάθε μία να θέλει να προτάξει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Μία από τις τελευταίες που έχουν πατήσει στη χώρα μας είναι η Changan. Ξεκίνησε την πορεία της εδώ με τα Deepal S05 και S07 και όπως όλα δείχνουν αυτά είναι μόνο η αρχή.
Διότι η Changan φαίνεται έτοιμη να μπει δυναμικά στην κατηγορία των σπορ και πολυτελών αυτοκινήτων, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής σχεδίασης Klaus Zyciora και φυσικά του Έλληνα, Γιώργου Κούκου.
Μιλώντας στο βρετανικό Autocar, ο Zyciora τόνισε: «Τα αυτοκίνητα είναι μηχανές ελευθερίας και μηχανές ονείρου – και πόσο υπέροχο είναι αυτό; Ας το γιορτάσουμε». Όταν ρωτήθηκε αν η Changan επιδιώκει να δημιουργήσει τη δική της «μηχανή ονείρου», απάντησε σύντομα: «Ναι. Περιμένετε και θα δείτε».
Αν και απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, οι δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο μοντέλο να βασιστεί στο VIIA Concept του 2023, ένα δυναμικό τριθέσιο GT που αποτελεί το πιο σπορ δείγμα σχεδίασης που έχει παρουσιάσει η Changan μέχρι σήμερα. Εξάλλου, ο κύκλος ανάπτυξης της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μεταξύ δύο και τριών ετών. Αναφερόμενος ειδικά στις «μηχανές ονείρου», κατέληξε: «Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, πρέπει να διασφαλίσεις ως σχεδιαστής ότι δεν παρασύρεις την εταιρεία σε αδιέξοδο, γιατί στο τέλος όλα καταρρέουν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί». Με την εμπειρία και τη φιλοδοξία του Zyciora, η Changan δείχνει αποφασισμένη να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της, συνδέοντας την τεχνολογική καινοτομία με τη σχεδιαστική τόλμη.
Διότι η Changan φαίνεται έτοιμη να μπει δυναμικά στην κατηγορία των σπορ και πολυτελών αυτοκινήτων, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής σχεδίασης Klaus Zyciora και φυσικά του Έλληνα, Γιώργου Κούκου.
Μιλώντας στο βρετανικό Autocar, ο Zyciora τόνισε: «Τα αυτοκίνητα είναι μηχανές ελευθερίας και μηχανές ονείρου – και πόσο υπέροχο είναι αυτό; Ας το γιορτάσουμε». Όταν ρωτήθηκε αν η Changan επιδιώκει να δημιουργήσει τη δική της «μηχανή ονείρου», απάντησε σύντομα: «Ναι. Περιμένετε και θα δείτε».
Αν και απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, οι δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο μοντέλο να βασιστεί στο VIIA Concept του 2023, ένα δυναμικό τριθέσιο GT που αποτελεί το πιο σπορ δείγμα σχεδίασης που έχει παρουσιάσει η Changan μέχρι σήμερα. Εξάλλου, ο κύκλος ανάπτυξης της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μεταξύ δύο και τριών ετών. Αναφερόμενος ειδικά στις «μηχανές ονείρου», κατέληξε: «Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, πρέπει να διασφαλίσεις ως σχεδιαστής ότι δεν παρασύρεις την εταιρεία σε αδιέξοδο, γιατί στο τέλος όλα καταρρέουν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί». Με την εμπειρία και τη φιλοδοξία του Zyciora, η Changan δείχνει αποφασισμένη να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της, συνδέοντας την τεχνολογική καινοτομία με τη σχεδιαστική τόλμη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα