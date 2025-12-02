Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom

Το όνομα Rolls-Royce είναι συνυφασμένο με την πολυτέλεια, την χλιδή και την γαλαζοαίματη ελίτ ορίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο που πρέπει να κατασκευάζεται ένα premium αυτοκίνητο.





.

Κλείσιμο

.





Αυτό όπως φαίνεται δεν ήταν αρκετό για έναν Γερμανός κοσμηματοπώλη ο οποίος είχε διαφορετικά σχέδια για τη δική τουΟ Κλάους Κένινγκσάλε αποφάσισε να μεταφέρει την τέχνη του στο αυτοκίνητό του σχεδιάζοντας τροχούς που κάνουν ξεχωρίζουναπό μακριά.Αντί για ζάντες χαμηλού προφίλ ή από κάποιο εξωτικό υλικό αποφάσισε να σχεδιάσειπου να μοιάζουν με το καντράν του περίφημου μοντέλου τηςΤο project υλοποιήθηκε από τη, η οποία επιβεβαίωσε πως οι ειδικές αυτές ζάντες βασίζονται στη σειρά ζαντών. Στο εξωτερικό τους περίβλημα ωστόσο έχουν αποκτήσει τον εμβληματικό σχεδιασμό του Submariner, με χαραγμένες ενδείξεις, χαρακτηριστικά «δοντάκια» περιμετρικά και την επιγραφή «Klaus» στο κέντρο.Μια ακόμη ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι η φράση «» (Ο αγαπημένος σου κοσμηματοπώλης στην Kö), αναφορά στη διάσημη πολυτελή λεωφόροστο, όπου βρίσκεται το κατάστημα του κοσμηματοπώλη.