Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom
Ο ορισμός της υπερβολικής πολυτέλειας παίρνει σάρκα και οστά σε μια Rolls-Royce Phantom με ζάντες Rolex.
Το όνομα Rolls-Royce είναι συνυφασμένο με την πολυτέλεια, την χλιδή και την γαλαζοαίματη ελίτ ορίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο που πρέπει να κατασκευάζεται ένα premium αυτοκίνητο.
Αντί για ζάντες χαμηλού προφίλ ή από κάποιο εξωτικό υλικό αποφάσισε να σχεδιάσει ζάντες που να μοιάζουν με το καντράν του περίφημου μοντέλου της Rolex, Submariner.
Το project υλοποιήθηκε από τη Novitec, η οποία επιβεβαίωσε πως οι ειδικές αυτές ζάντες βασίζονται στη σειρά ζαντών SP3. Στο εξωτερικό τους περίβλημα ωστόσο έχουν αποκτήσει τον εμβληματικό σχεδιασμό του Submariner, με χαραγμένες ενδείξεις, χαρακτηριστικά «δοντάκια» περιμετρικά και την επιγραφή «Klaus» στο κέντρο.
Μια ακόμη ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι η φράση «Dein Lieblingsjuwelier auf der Kö» (Ο αγαπημένος σου κοσμηματοπώλης στην Kö), αναφορά στη διάσημη πολυτελή λεωφόρο Königsallee στο Ντίσελντορφ, όπου βρίσκεται το κατάστημα του κοσμηματοπώλη.
Η Rolls-Royce Phantom VIII Series II, ειδικά στη μαύρη της έκδοση, είναι μια λιμουζίνα που δύσκολα περνάει απαρατήρητη. Όμως με τις ζάντες Rolex, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε κινούμενη διαφήμιση της προσωπικής λάμψης του ιδιοκτήτη του.
Και ίσως αυτό να είναι και το νόημα. Ο κόσμος των premium ρολογιών και αυτός των υπερπολυτελών αυτοκινήτων πάνε χέρι-χέρι εδώ και δεκαετίες. Συνεργασίες όπως εκείνη της Bugatti με την Jacob & Co ή της Porsche με την TAG Heuer, έχουν αποκτήσει ιστορική σημασία, ενώ έρχονται και άλλες όπως αυτή της Honda με την Seiko και της Hublot με την Ferrari.
