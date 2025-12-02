Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom
CAR

Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom

Ο ορισμός της υπερβολικής πολυτέλειας παίρνει σάρκα και οστά σε μια Rolls-Royce Phantom με ζάντες Rolex.

Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom

Το όνομα Rolls-Royce είναι συνυφασμένο με την πολυτέλεια, την χλιδή και την γαλαζοαίματη ελίτ ορίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο που πρέπει να κατασκευάζεται ένα premium αυτοκίνητο.

Αυτό όπως φαίνεται δεν ήταν αρκετό για έναν Γερμανός κοσμηματοπώλη ο οποίος είχε διαφορετικά σχέδια για τη δική του Phantom. Ο Κλάους Κένινγκσάλε αποφάσισε να μεταφέρει την τέχνη του στο αυτοκίνητό του σχεδιάζοντας τροχούς που κάνουν ξεχωρίζουν  από μακριά.
Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom

251128123152_rolls-royce-phantom

Κλείσιμο
Αντί για ζάντες χαμηλού προφίλ ή από κάποιο εξωτικό υλικό αποφάσισε να σχεδιάσει ζάντες που να μοιάζουν με το καντράν του περίφημου μοντέλου της Rolex, Submariner.

Το project υλοποιήθηκε από τη Novitec, η οποία επιβεβαίωσε πως οι ειδικές αυτές ζάντες βασίζονται στη σειρά ζαντών SP3. Στο εξωτερικό τους περίβλημα ωστόσο έχουν αποκτήσει τον εμβληματικό σχεδιασμό του Submariner, με χαραγμένες ενδείξεις, χαρακτηριστικά «δοντάκια» περιμετρικά και την επιγραφή «Klaus» στο κέντρο.

Μια ακόμη ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι η φράση «Dein Lieblingsjuwelier auf der Kö» (Ο αγαπημένος σου κοσμηματοπώλης στην Kö), αναφορά στη διάσημη πολυτελή λεωφόρο Königsallee στο Ντίσελντορφ, όπου βρίσκεται το κατάστημα του κοσμηματοπώλη.
Μια ξεχωριστής σχεδίασης Rolls-Royce Phantom

Η Rolls-Royce Phantom VIII Series II, ειδικά στη μαύρη της έκδοση, είναι μια λιμουζίνα που δύσκολα περνάει απαρατήρητη. Όμως με τις ζάντες Rolex, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε κινούμενη διαφήμιση της προσωπικής λάμψης του ιδιοκτήτη του.

Και ίσως αυτό να είναι και το νόημα. Ο κόσμος των premium ρολογιών και αυτός των υπερπολυτελών αυτοκινήτων πάνε χέρι-χέρι εδώ και δεκαετίες. Συνεργασίες όπως εκείνη της Bugatti με την Jacob & Co ή της Porsche με την TAG Heuer, έχουν αποκτήσει ιστορική σημασία, ενώ έρχονται και άλλες όπως αυτή της Honda με την Seiko και της Hublot με την Ferrari.
251128123149_rolls-royce-phantom

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης