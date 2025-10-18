Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο CEO της Nissan ονειρεύεται ένα σπορ κουπέ
Ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Ivan Espinosa, δηλώνει πως θα «λάτρευε» την επιστροφή ενός κόμπακτ σπορ κουπέ μοντέλου που θα φέρει νέους αγοραστές στη μάρκα.
Περίπου δώδεκα χρόνια μετά τα εντυπωσιακά concepts, IDx Freeflow και IDx Nismo, η Nissan δείχνει πως δεν έχει ξεχάσει την ιδέα ενός προσιτού, πισωκίνητου sport coupe μοντέλου.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις περικοπές που αντιμετωπίζει η Nissan, ο Espinosa δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, φτάνοντας στο σημείο να παραδεχθεί πως θα «ήθελε πολύ» να φέρει ξανά στη ζωή και το όνομα Silvia, αρκεί να τηρηθούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και βάρους.
Η ιδέα προς το παρόν παραμένει σε επίπεδο συζήτησης, όμως αν η Nissan αναζητά έναν νέο «ήρωα» για να τονώσει την εικόνα της, όπως έκανε κάποτε το TT για την Audi, τότε ένα compact sport coupe ίσως είναι η πιο συναρπαστική λύση.
