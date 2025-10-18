Ο CEO της Nissan ονειρεύεται ένα σπορ κουπέ

Περίπου δώδεκα χρόνια μετά τα εντυπωσιακά concepts, IDx Freeflow και IDx Nismo, η Nissan δείχνει πως δεν έχει ξεχάσει την ιδέα ενός προσιτού, πισωκίνητου sport coupe μοντέλου.





Ο CEO της εταιρείας,αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι ένα μοντέλο με το πνεύμα τουθα μπορούσε να ανανεώσει την εικόνα της μάρκας και να προσελκύσει νεότερο κοινό.Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις περικοπές που αντιμετωπίζει η Nissan, ο Espinosa δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, φτάνοντας στο σημείο να παραδεχθεί πως θα «ήθελε πολύ» να φέρει ξανά στη ζωή και το όνομα, αρκεί να τηρηθούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και βάρους.Η ιδέα προς το παρόν παραμένει σε επίπεδο συζήτησης, όμως αν η Nissan αναζητά έναν νέο «ήρωα» για να τονώσει την εικόνα τηςόπως έκανε κάποτε τογια την, τότε ένα compact sport coupe ίσως είναι η πιο συναρπαστική λύση.