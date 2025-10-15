Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Το νέο micro-car της Toyota
H εταιρία ηγείται κοινοπραξίας που έλαβε χρηματοδότηση από τη βρετανική κυβέρνηση για τη μελέτη ενός νέου, ελαφρού ηλεκτρικού οχήματος πόλης κατηγορίας L6e.
Η Toyota Manufacturing UK αναλαμβάνει, μαζί με μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών, τη μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός νέου μικροηλεκτρικού BEV, βασισμένου στη φιλοσοφία του πρωτότυπου FT-Me. Το project χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος DRIVE35 του Advanced Propulsion Centre, με στόχο τη δημιουργία μιας προσιτής λύσης αστικής μετακίνησης με μηδενικές εκπομπές.
Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Toyota στο Derby και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση ηλιακής οροφής που σχεδιάζει η Savcor, προηγμένη συνδεσιμότητα, αλλά και χρήση ανακυκλωμένων, ελαφριών υλικών για βελτίωση της βιωσιμότητας. Παράλληλα, θα εξεταστεί επίσης, η κοινή χρήση εξαρτημάτων με το last-mile όχημα της ELM Mobility για μείωση κόστους.
Με τις ευρωπαϊκές πόλεις να στρέφονται σε καθαρότερα και μικρότερα οχήματα, η Toyota επιχειρεί να επιβεβαιώσει αν ένα τέτοιο όχημα μπορεί να περάσει από τη φάση του concept σε ένα ρεαλιστικό εμπορικό προϊόν, ενισχύοντας το όραμά της για «Mobility for All».
Μένει να φανεί εάν η συγκεκριμένη κίνηση του ιαπωνικού κολοσσού θα στεφθεί τελικά με επιτυχία ή όχι. Το σίγουρο είναι πως στην Toyota σκέφτονται πολύ προτού πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους.
