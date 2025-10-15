Το νέο micro-car της Toyota

Η

αναλαμβάνει, μαζί με μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών, τη μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη

, βασισμένου στη φιλοσοφία του πρωτότυπου

. Το project χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος DRIVE35 του

, με στόχο τη δημιουργία μιας προσιτής λύσης αστικής μετακίνησης με μηδενικές εκπομπές.





Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Toyota στο Derby και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση ηλιακής οροφής που σχεδιάζει η Savcor, προηγμένη συνδεσιμότητα, αλλά και χρήση ανακυκλωμένων, ελαφριών υλικών για βελτίωση της βιωσιμότητας. Παράλληλα, θα εξεταστεί επίσης, η κοινή χρήση εξαρτημάτων με το last-mile όχημα της ELM Mobility για μείωση κόστους.



