Δωρεά FMS στο λιμεναρχείο Καρύστου
CAR

Μια κίνηση με έντονο κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα καταγράφεται στην Κάρυστο, όπου το Λιμεναρχείο ενισχύεται με την παραχώρηση ενός νέου οχήματος από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η εταιρεία FMS προσέφερε ένα ολοκαίνουριο FOTON Tunland G7, έκδοσης 2025, το οποίο θα ενταχθεί άμεσα στον στόλο του Λιμεναρχείου, ενδυναμώνοντας την επιχειρησιακή του παρουσία.

Η δωρεά εγκρίθηκε επισήμως από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ήδη λάβει τη θεσμική της επικύρωση μέσω ΦΕΚ. Η ένταξη του οχήματος στις καθημερινές δραστηριότητες της υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια και τον έλεγχο στην παράκτια ζώνη, θα διευκολύνει τις αποστολές εποπτείας, αλλά και θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

Η πράξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς υπογραμμίζει ότι η εταιρική δράση μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κοινωνικού συνόλου, στηρίζοντας φορείς με κρίσιμο ρόλο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.


Το FOTON Tunland G7 που παραχωρήθηκε αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα pickup της αγοράς. Εφοδιάζεται με κινητήρα 2,0 λίτρων turbo diesel, απόδοσης 160 ίππων και 390 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων ZF. Η τετρακίνηση με πολλαπλές επιλογές λειτουργίας του επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές αποστολές, από αστικά περιβάλλοντα μέχρι δύσβατα εδάφη.

Με μήκος άνω των 5,3 μέτρων και μεταξόνιο 3,11 μέτρων, το όχημα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες φόρτωσης και ρυμούλκησης έως 3 τόνων. Παράλληλα, η καμπίνα του είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει την άνεση ενός SUV, με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, infotainment τελευταίας γενιάς, καθώς και τεχνολογίες που διευκολύνουν τον οδηγό σε απαιτητικές συνθήκες.

Η παράδοση του Tunland G7 στο Λιμεναρχείο Καρύστου δεν είναι μόνο μια ουσιαστική ενίσχυση των μέσων που διαθέτει, αλλά και μια κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική ευθύνη μπορεί να έχει απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για το κοινό καλό.

