Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S

Όντας η πιο εξειδικευμένη εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά στις, η Brabus λανσάρει ένα ακόμα πολυτελές, πανίσχυρο και κυρίως πανάκριβο μοντέλο,Η νέα πρόταση προστίθεται δίπλα στο Rocket GTS, το οποίο έχει στο παρελθόν αποτελέσει μία shooting brake εκδοχή της AMG SL 63 S Performance, που στην εργοστασιακή της μορφή αποδίδει 816 ίππους.Αλλά με τις αναβαθμίσεις που έκανε ο γερμανικός οίκος στον biturbo V8,και 1.817 Nm ροπής!Σύμφωνα με τη Brabus, το σπριντ του 0-100 ολοκληρώνεται σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, με το Rocket GTC να συνεχίζει να επιταχύνει έως τα 317 χλμ./ ώρα. Το αμάξωμά του είναι, κάτι που αποδεικνύεται από τα εμπρός φτερά με τους αεραγωγούς και τα πίσω με τα «νεύρα». Εντελώς νέα προσθήκη επίσης είναι η πίσω αεροτομή.και το σύνολο πατάει σε τροχούς της Brabus, με το κεντρικό τμήμα να είναι και αυτό από κόκκινο carbon. Ανοίγοντας την οροφή αποκαλύπτεταισε απόχρωση ανοιχτού κόκκινου το οποίο κυριαρχεί ως απόχρωση στις κατά βάση δερμάτινες επενδύσεις οι οποίες. Το κόστος της νέας δημιουργίας της Brabus αγγίζει τις 697.800 ευρώ.