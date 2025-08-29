Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S
Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S

Εάν οι 816 ίπποι της SL 63 S σας φαίνονται λίγοι η Brabus παρουσίασε της πρότασή της για μια πιο άγρια και δυνατή εκδοχή του πολυτελούς roadster.

Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S
Όντας η πιο εξειδικευμένη εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά στις βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε μοντέλα της Mercedes, η Brabus λανσάρει ένα ακόμα πολυτελές, πανίσχυρο και κυρίως πανάκριβο μοντέλο, με το όνομα Rocket GTC.
Η νέα πρόταση προστίθεται δίπλα στο Rocket GTS, το οποίο έχει στο παρελθόν αποτελέσει μία shooting brake εκδοχή της AMG SL 63 S Performance, που στην εργοστασιακή της μορφή αποδίδει 816 ίππους.
Αλλά με τις αναβαθμίσεις που έκανε ο γερμανικός οίκος στον biturbo V8, η μέγιστη ισχύς έχει εκτοξευθεί στους 998 ίππους και 1.817 Nm ροπής!
Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S
Σύμφωνα με τη Brabus, το σπριντ του 0-100 ολοκληρώνεται σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, με το Rocket GTC να συνεχίζει να επιταχύνει έως τα 317 χλμ./ ώρα. Το αμάξωμά του είναι custom και από ανθρακονήματα, κάτι που αποδεικνύεται από τα εμπρός φτερά με τους αεραγωγούς και τα πίσω με τα «νεύρα». Εντελώς νέα προσθήκη επίσης είναι η πίσω αεροτομή.
Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S
Η απόχρωση είναι DEEP RED και το σύνολο πατάει σε τροχούς της Brabus, με το κεντρικό τμήμα να είναι και αυτό από κόκκινο carbon. Ανοίγοντας την οροφή αποκαλύπτεται το δερμάτινο εσωτερικό σε απόχρωση ανοιχτού κόκκινου το οποίο κυριαρχεί ως απόχρωση στις κατά βάση δερμάτινες επενδύσεις οι οποίες συνδυάζονται με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα. Το κόστος της νέας δημιουργίας της Brabus αγγίζει τις 697.800 ευρώ.
Η Brabus περιποιείται την Mercedes-AMG SL 63 S

