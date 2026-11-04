ΖΑΓΟΡΙ και Αθηναγόρας Κωστάκος: Εκεί όπου η ελληνική αυθεντικότητα συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία
CANTINA
ΖΑΓΟΡΙ

ΖΑΓΟΡΙ και Αθηναγόρας Κωστάκος: Εκεί όπου η ελληνική αυθεντικότητα συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία

Στη σύγχρονη γαστρονομία, η εμπειρία ενός γεύματος δεν περιορίζεται μόνο στις γεύσεις που φτάνουν στο πιάτο. Είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς επιλογών που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

ΖΑΓΟΡΙ και Αθηναγόρας Κωστάκος: Εκεί όπου η ελληνική αυθεντικότητα συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία

 Από την ποιότητα των πρώτων υλών και τη δημιουργικότητα της κουζίνας μέχρι την αισθητική του τραπεζιού και όλα όσα κάνουν τη φιλοξενία ξεχωριστή.  Σε αυτή την προσέγγιση, κάθε στοιχείο έχει τον δικό του ρόλο, ακόμη κι εκείνα που συχνά θεωρούμε αυτονόητα.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία μοιράζονται το ΖΑΓΟΡΙ και ο Αθηναγόρας Κωστάκος, Culinary Director & Ambassador της Ζαγόρι. Μέσα από τη συνεργασία τους, η αυθεντικότητα της ελληνικής φύσης συναντά τη σύγχρονη γαστρονομική δημιουργία, με κοινό σημείο αναφοράς την προσεκτική επιλογή, τον σεβασμό στην πρώτη ύλη και τη σημασία που έχουν οι λεπτομέρειες στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας στο τραπέζι.

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