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Νίστρουπ για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Μην περιμένετε να δείτε πολλές αλλαγές»
Νίστρουπ για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Μην περιμένετε να δείτε πολλές αλλαγές»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραχώρησε δηλώσεις, ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League - Κυριακόπουλος: «Βρισκόμαστε στην καλύτερή μας φόρμα»
Το βράδυ της Πέμπτης (5/11, 22:00) ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στην έδρα του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Ενόψει του αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ υποστήριξε πως δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και πως είναι επικίνδυνο να χωρίζονται τα παιχνίδια σε εύκολα και δύσκολα.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
Για το αν το ματς αυτό είναι ευκαιρία για να αυξήσει η ομάδα τις πιθανότητές της για την πρώτη 8άδα: «Ένα βήμα τη φορά. Για μένα είναι ακόμη ένα ματς, που θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Πρώτα πάμε για το βήμα του να κλειδώσουμε την 24αδα, προτού μιλήσουμε για κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε ακόμη μία νίκη για να το πετύχουμε αυτό κι έπειτα θα συζητήσουμε για το επόμενο βήμα».
Για το κίνητρο των βαθμών και του μομέντουμ: «Είναι πολύ επικίνδυνο να χωρίζουμε τα ματς σε εύκολα και δύσκολα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν πολύ διαφορετική ομάδα πριν τρεις μήνες, όπως κι εμείς. Δεν θέλω να στερήσω τίποτα από την επιτυχία του ΟΦΗ. Απλώς λέω πως έχει βελτιωθεί. Βλέπουμε ότι τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής στη League Phase, δεν έχει χάσει στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς».
Για το ροτέισον το οποίο προσανατολίζεται να κάνει: «Δύο πράγματα έχω στο μυαλό. Να κερδίσουμε αύριο και να κερδίσουμε την Κυριακή. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με έντεκα παίκτες. Ευτυχώς έχω περισσότερους καλούς παίκτες. Μην περιμένετε να δείτε πολλές αλλαγές στην ομάδα αύριο. Θα παρουσιάσουμε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα αύριο».
Κυριακόπουλος: «Έχουμε κερδίσει τον κόσμο μας»
Από πλευράς ποδοσφαιριστών στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε ο Κυριακόπουλος. Ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού στάθηκε στο καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, αλλά και στη στήριξη του κόσμου.
Για την κατάσταση της ομάδας αυτή τη στιγμή: «Σίγουρα βρισκόμαστε στην καλύτερή μας φόρμα. Αν εξαιρέσουμε το διάστημα των προκριματικών, που ακόμα ψαχνόμασταν, από κει κι έπειτα βελτιωνόταν. Η ομάδα έχει καλή ψυχολογία. Το ότι σκοράρουμε σε κάθε ματς είναι σημαντικό. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».
Για το κλίμα ομοψυχίας που υπάρχει στην ομάδα: «Μετράει πάρα πολύ. Αν συγκρίνουμε με την περσινή σεζόν κι αυτό που έζησα εγώ, έχει χαοτική διαφορά. Έχουμε κερδίσει τον κόσμο μας κι εκείνος μας έχει αγκαλιάσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι μία τεράστια ομάδα που διεκδικεί τίτλους κι έχει το ρόστερ να ισορροπήσει και στις τρεις διοργανώσεις».
Για το κίνητρο των βαθμών και του μομέντουμ: «Έχουμε μελετήσει αρκετά την ομάδα που έχουμε παίξει αύριο. Είναι τελείως διαφορετική απ' όταν έπαιζε με τον ΟΦΗ. Έχει δύο επικίνδυνους παίκτες, τον Σένσι και τον Γοδόι. Άμα κερδίσουμε κάνουμε ένα δυνατό βήμα για την 24άδα».
Ενόψει του αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ υποστήριξε πως δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και πως είναι επικίνδυνο να χωρίζονται τα παιχνίδια σε εύκολα και δύσκολα.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
Για το αν το ματς αυτό είναι ευκαιρία για να αυξήσει η ομάδα τις πιθανότητές της για την πρώτη 8άδα: «Ένα βήμα τη φορά. Για μένα είναι ακόμη ένα ματς, που θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Πρώτα πάμε για το βήμα του να κλειδώσουμε την 24αδα, προτού μιλήσουμε για κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε ακόμη μία νίκη για να το πετύχουμε αυτό κι έπειτα θα συζητήσουμε για το επόμενο βήμα».
Για το κίνητρο των βαθμών και του μομέντουμ: «Είναι πολύ επικίνδυνο να χωρίζουμε τα ματς σε εύκολα και δύσκολα. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν πολύ διαφορετική ομάδα πριν τρεις μήνες, όπως κι εμείς. Δεν θέλω να στερήσω τίποτα από την επιτυχία του ΟΦΗ. Απλώς λέω πως έχει βελτιωθεί. Βλέπουμε ότι τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής στη League Phase, δεν έχει χάσει στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς».
Για το ροτέισον το οποίο προσανατολίζεται να κάνει: «Δύο πράγματα έχω στο μυαλό. Να κερδίσουμε αύριο και να κερδίσουμε την Κυριακή. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με έντεκα παίκτες. Ευτυχώς έχω περισσότερους καλούς παίκτες. Μην περιμένετε να δείτε πολλές αλλαγές στην ομάδα αύριο. Θα παρουσιάσουμε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα αύριο».
Κυριακόπουλος: «Έχουμε κερδίσει τον κόσμο μας»
Από πλευράς ποδοσφαιριστών στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε ο Κυριακόπουλος. Ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού στάθηκε στο καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, αλλά και στη στήριξη του κόσμου.
Για την κατάσταση της ομάδας αυτή τη στιγμή: «Σίγουρα βρισκόμαστε στην καλύτερή μας φόρμα. Αν εξαιρέσουμε το διάστημα των προκριματικών, που ακόμα ψαχνόμασταν, από κει κι έπειτα βελτιωνόταν. Η ομάδα έχει καλή ψυχολογία. Το ότι σκοράρουμε σε κάθε ματς είναι σημαντικό. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».
Για το κλίμα ομοψυχίας που υπάρχει στην ομάδα: «Μετράει πάρα πολύ. Αν συγκρίνουμε με την περσινή σεζόν κι αυτό που έζησα εγώ, έχει χαοτική διαφορά. Έχουμε κερδίσει τον κόσμο μας κι εκείνος μας έχει αγκαλιάσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι μία τεράστια ομάδα που διεκδικεί τίτλους κι έχει το ρόστερ να ισορροπήσει και στις τρεις διοργανώσεις».
Για το κίνητρο των βαθμών και του μομέντουμ: «Έχουμε μελετήσει αρκετά την ομάδα που έχουμε παίξει αύριο. Είναι τελείως διαφορετική απ' όταν έπαιζε με τον ΟΦΗ. Έχει δύο επικίνδυνους παίκτες, τον Σένσι και τον Γοδόι. Άμα κερδίσουμε κάνουμε ένα δυνατό βήμα για την 24άδα».
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