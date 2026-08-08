Ταβέρνα Παλιά Καρδαμύλη: Μια παραδοσιακή στάση στη Μάνη για κολοκυθοκορφάδες με φέτα και αυθεντική γουρουνοπούλα

Η Μάνη είναι ένας τόπος με βαθιά ιστορία και αρχέγονη περηφάνια. Εξίσου γοητευτική και περήφανη στέκει και η γαστρονομική της κληρονομιά. Στην καρδιά αυτής της άγριας, γεμάτη γοητεία Γης, η Παλιά Καρδαμύλη αποτελεί μια γευστική όαση. Σε ένα ταξίδι στην αγκαλιά της Μεσσηνιακής Μάνης. Εδώ όπου η παράδοση κρύβεται στα στενά, πέτρινα σοκάκια και γνέφει σιωπηλά, απέναντι στην άκρατη, ισοπεδωτική γαστρονομική πρόοδο που απειλεί καθετί αυθεντικό.

Το εστιατόριο φωλιάζει στα σπλάχνα μιας μικρής καστροπολιτείας. Πρόκειται για έναν ιστορικό οικισμό, εδώ ακριβώς όπου έκανε στάση ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να συναντήσει και να συμβουλευτεί τον οπλαρχηγό Παναγιώτη Μούρτζινο, προτού μεταβεί στην Καλαμάτα για να κηρύξει την Επανάσταση του 1821. Δίπλα, ο πανέμορφος Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα με το ομορφότερο ίσως καμπαναριό της Ελλάδας, που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, δεσπόζει στον χώρο, προσφέροντας μια συγκλονιστική θέα τόσο στη νέα Καρδαμύλη όσο και στα βαθυγάλαζα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου.



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