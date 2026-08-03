3 σοκολατένια γλυκά ψυγείου με ΙΟΝ Κουβερτούρα

Το καλοκαίρι αναζητούμε συνταγές που δεν απαιτούν ώρες στην κουζίνα, μπαίνουν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και δροσίζουν τα απογεύματά μας. Η ΙΟΝ Κουβερτούρα γίνεται η βάση για τρία διαφορετικά καλοκαιρινά γλυκά, όπου η πλούσια γεύση της σοκολάτας συναντά ενδιαφέροντες αρωματικούς συνδυασμούς