3 σοκολατένια γλυκά ψυγείου με ΙΟΝ Κουβερτούρα
3 σοκολατένια γλυκά ψυγείου με ΙΟΝ Κουβερτούρα
Το καλοκαίρι αναζητούμε συνταγές που δεν απαιτούν ώρες στην κουζίνα, μπαίνουν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και δροσίζουν τα απογεύματά μας. Η ΙΟΝ Κουβερτούρα γίνεται η βάση για τρία διαφορετικά καλοκαιρινά γλυκά, όπου η πλούσια γεύση της σοκολάτας συναντά ενδιαφέροντες αρωματικούς συνδυασμούς
Παγωμένα σοκολατένια bites με γιαούρτι, chocolate mousse ψυγείου και μια σοκολατένια τάρτα με ION Σοκολάτα Κουβερτούρα και NuCrema ION Πραλίνα Φουντουκιού συνθέτουν τρεις συνταγές που ετοιμάζονται από πριν και περιμένουν στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή του σερβιρίσματος.
Ιδανικές για ένα καλοκαιρινό τραπέζι, για ένα γλυκό μετά το φαγητό ή απλώς για εκείνες τις ημέρες που η σοκολάτα είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά κάνει πολλή ζέστη για να ανοίξουμε για ώρες τον φούρνο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ιδανικές για ένα καλοκαιρινό τραπέζι, για ένα γλυκό μετά το φαγητό ή απλώς για εκείνες τις ημέρες που η σοκολάτα είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά κάνει πολλή ζέστη για να ανοίξουμε για ώρες τον φούρνο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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