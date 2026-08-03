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‘Οψον: Προβατομακαρονάδα για δύο στο value for money μεζεδοπωλείο της Ηλιούπολης
CANTINA

‘Οψον: Προβατομακαρονάδα για δύο στο value for money μεζεδοπωλείο της Ηλιούπολης

Ο γαστρονομικός χάρτης της Αθήνας δεν περιορίζεται σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων. Ένα νόστιμο παράδειγμα; Το μεζεδοπωλείο 'Οψον στην Ηλιούπολη.

‘Οψον: Προβατομακαρονάδα για δύο στο value for money μεζεδοπωλείο της Ηλιούπολης

Ο όρος value for money είναι γενικά πιασάρικος, γιατί ποιος δεν θέλει να απολαμβάνει νόστιμο φαγητό σε συμφέρουσες και λογικές τιμές, που πια σπανίζουν στα εστιατόρια. Και τα 9,5 ευρώ για τη σχεδόν ενός κιλού προβατομακαρονάδα του Όψον, που είναι ίσως και το πιο γνωστό τους πιάτο, δεν φέρνουν στο τραπέζι απλώς μια πολύ γενναιόδωρη σε ποσότητα προβατομακαρονάδας για μοίρασμα, αλλά στην πραγματικότητα ένα βαθιά γευστικό πιάτο.

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