Με ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες: 30 πεντανόστιμες σαλάτες που ετοιμάζονται στο πι και φι
CANTINA
Κρύες σαλάτες σαλάτες

Με ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες: 30 πεντανόστιμες σαλάτες που ετοιμάζονται στο πι και φι

Οι σαλάτες με ζυμαρικά, ρύζι ή πατάτες είναι από τις πιο χορταστικές και ευέλικτες επιλογές για το καλοκαίρι, αλλά και για κάθε στιγμή που θέλουμε ένα γρήγορο και νόστιμο γεύμα.

Με ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες: 30 πεντανόστιμες σαλάτες που ετοιμάζονται στο πι και φι
Με βάση απλά υλικά που συνήθως υπάρχουν ήδη στο ψυγείο ή το ντουλάπι, ετοιμάζονται στο πι και φι, προσαρμόζονται εύκολα στις γεύσεις μας και τρώγονται ευχάριστα όλες τις ώρες της ημέρας, είτε ως κυρίως πιάτο είτε ως συνοδευτικό.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης