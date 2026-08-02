Με ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες: 30 πεντανόστιμες σαλάτες που ετοιμάζονται στο πι και φι

Οι σαλάτες με ζυμαρικά, ρύζι ή πατάτες είναι από τις πιο χορταστικές και ευέλικτες επιλογές για το καλοκαίρι, αλλά και για κάθε στιγμή που θέλουμε ένα γρήγορο και νόστιμο γεύμα.