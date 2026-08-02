Με ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες: 30 πεντανόστιμες σαλάτες που ετοιμάζονται στο πι και φι
Με ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες: 30 πεντανόστιμες σαλάτες που ετοιμάζονται στο πι και φι
Οι σαλάτες με ζυμαρικά, ρύζι ή πατάτες είναι από τις πιο χορταστικές και ευέλικτες επιλογές για το καλοκαίρι, αλλά και για κάθε στιγμή που θέλουμε ένα γρήγορο και νόστιμο γεύμα.
Με βάση απλά υλικά που συνήθως υπάρχουν ήδη στο ψυγείο ή το ντουλάπι, ετοιμάζονται στο πι και φι, προσαρμόζονται εύκολα στις γεύσεις μας και τρώγονται ευχάριστα όλες τις ώρες της ημέρας, είτε ως κυρίως πιάτο είτε ως συνοδευτικό.
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