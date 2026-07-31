Βερίκοκο: Ποια είναι η διατροφική αξία του
Βερίκοκο: Ποια είναι η διατροφική αξία του
Τι προσφέρει στον οργανισμό μας αυτό το καλοκαιρινό φρούτο και πώς να το εντάξουμε στην διατροφή μας
Το βερίκοκο είναι από τα χαρακτηριστικότερα φρούτα του καλοκαιριού, με λίγες θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Πόσα αντιστοιχούν σε μία μερίδα, τι προσφέρουν στον οργανισμό και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα