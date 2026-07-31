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Βερίκοκο: Ποια είναι η διατροφική αξία του
CANTINA
Βερίκοκο

Βερίκοκο: Ποια είναι η διατροφική αξία του

Τι προσφέρει στον οργανισμό μας αυτό το καλοκαιρινό φρούτο και πώς να το εντάξουμε στην διατροφή μας

Βερίκοκο: Ποια είναι η διατροφική αξία του
Το βερίκοκο είναι από τα χαρακτηριστικότερα φρούτα του καλοκαιριού, με λίγες θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Πόσα αντιστοιχούν σε μία μερίδα, τι προσφέρουν στον οργανισμό και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή.

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