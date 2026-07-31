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Ζιγκοάλα: Αξιολογώντας την κουζίνα του Βασίλη Χαμάμ
CANTINA
ζιγκοάλα Εστιατόριο

Ζιγκοάλα: Αξιολογώντας την κουζίνα του Βασίλη Χαμάμ

Eίναι πολυπολιτισμικό μαγειρείο, ανατολίτικο εστιατόριο ή κάτι άλλο;  Και τι να είναι άραγε αυτό το άλλο; 

Ζιγκοάλα: Αξιολογώντας την κουζίνα του Βασίλη Χαμάμ

Κυριάκη μεσημέρι, κατακαλόκαιρο, έντονη αίσθηση μαγέρικου, άνθρωποι μονάχοι που γευματίζουν σαν σε κανονικό μαγέρικο, στο πεζοδρόμιο της οδού Λυκούργου. Εκεί στο πλάι της πλατείας Κοτζιά, στη βάση ενός παλαιού αθηναϊκού οινομαγειρείου του ιστορικού Αθηναϊκόν έχει στηθεί ένα κανονικό εστιατόριο. Κανένας άλλος προσδιορισμός ή ταμπέλα δεν χρειάζεται να προστεθεί στην ύπαρξη του Ζιγκοάλα.

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