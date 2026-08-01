Sloppy Joe με πιπεριές κέρατο και φέτα
Sloppy Joe με πιπεριές κέρατο και φέτα
Το Sloppy Joe είναι ένα κλασικό αμερικανικό σάντουιτς γεμιστό με ζουμερό μαγειρευτό κιμά, συνήθως μοσχαρίσιο.
Εδώ αποκτά ελληνικό χαρακτήρα με πιπεριές κέρατο και θρυμματισμένη φέτα μέσα σε αφράτο ψωμάκι για μπέργκερ.
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