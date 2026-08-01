Sloppy Joe με πιπεριές κέρατο και φέτα
CANTINA
Σάντουιτς Sloppy Joe

Sloppy Joe με πιπεριές κέρατο και φέτα

Το Sloppy Joe είναι ένα κλασικό αμερικανικό σάντουιτς γεμιστό με ζουμερό μαγειρευτό κιμά, συνήθως μοσχαρίσιο.

Sloppy Joe με πιπεριές κέρατο και φέτα
Εδώ αποκτά ελληνικό χαρακτήρα με πιπεριές κέρατο και θρυμματισμένη φέτα μέσα σε αφράτο ψωμάκι για μπέργκερ.

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