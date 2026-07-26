12 εστιατόρια που άλλαξαν την ελληνική γαστρονομία
CANTINA
Εστιατόρια

12 εστιατόρια που άλλαξαν την ελληνική γαστρονομία

Από τον Βόλο μέχρι τη Λήμνο, αυτά τα εστιατόρια που επηρέασαν τη ελληνική γαστρονομία και έβαλαν τον τόπο τους στον γαστρονομικό χάρτη

12 εστιατόρια που άλλαξαν την ελληνική γαστρονομία
Κάποια εστιατόρια επηρέασαν την Αθήνα μέσα από το προϊόν, άλλα μέσα από τις τεχνικές, ή από την επιμονή σε μια τοπική κουζίνα που δεν ζητά συγγνώμη γι’ αυτό που είναι. Κάποια άλλα, πρόσφεραν μέσα από μια πιο σύγχρονη ανάγνωση της παράδοσης και κάποια επειδή έδειξαν ότι η ταβέρνα μπορεί να είναι απλή χωρίς να είναι πρόχειρη, λαϊκή χωρίς να είναι στερεοτυπική, τοπική χωρίς να είναι κλειστή.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης