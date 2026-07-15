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Η νέα συνταγή επιτυχίας στην εστίαση: φυσική εμπειρία και ψηφιακή οργάνωση
CANTINA
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Η νέα συνταγή επιτυχίας στην εστίαση: φυσική εμπειρία και ψηφιακή οργάνωση

Κάποτε, η πρώτη επαφή ενός πελάτη με ένα καφέ, ένα αρτοποιείο ή ένα εστιατόριο ξεκινούσε από τη βιτρίνα. Σήμερα, πολύ συχνά ξεκινά από μια οθόνη.

Η νέα συνταγή επιτυχίας στην εστίαση: φυσική εμπειρία και ψηφιακή οργάνωση
Πριν αποφασίσει πού θα πάει, ο σύγχρονος καταναλωτής αναζητά online πληροφορίες, βλέπει φωτογραφίες, ελέγχει το μενού, διαβάζει κριτικές, αναζητά στοιχεία επικοινωνίας ή επιλέγει απευθείας online παραγγελία.

Για τις επιχειρήσεις εστίασης, αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή παρουσία δεν είναι πλέον ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αλλά αποτελεί βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής τους ταυτότητας.
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