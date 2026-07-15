Η νέα συνταγή επιτυχίας στην εστίαση: φυσική εμπειρία και ψηφιακή οργάνωση

Κάποτε, η πρώτη επαφή ενός πελάτη με ένα καφέ, ένα αρτοποιείο ή ένα εστιατόριο ξεκινούσε από τη βιτρίνα. Σήμερα, πολύ συχνά ξεκινά από μια οθόνη.