Ταρατόρ: Φτιάχνουμε τη δροσιστική, καλοκαιρινή σούπα με αγγούρι των Βαλκανίων
Ταρατόρ: Φτιάχνουμε τη δροσιστική, καλοκαιρινή σούπα με αγγούρι των Βαλκανίων
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η όρεξη στρέφεται σε ελαφριές, δροσερές γεύσεις, λίγα πιάτα μπορούν να συναγωνιστούν το ταρατόρ, τη χαρακτηριστική κρύα σούπα των Βαλκανίων.
Στη Βουλγαρία ειδικά, το ταρατόρ θεωρείται σχεδόν εθνικό καλοκαιρινό πιάτο. Σερβίρεται παγωμένο, συχνά ως ορεκτικό ή ελαφρύ γεύμα, και θυμίζει σε αρκετούς το ελληνικό τζατζίκι, μόνο που εδώ η υφή είναι πιο ρευστή, ώστε να τρώγεται με κουτάλι ή να πίνεται σχεδόν σαν ρόφημα στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα