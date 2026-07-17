Ταρατόρ: Φτιάχνουμε τη δροσιστική, καλοκαιρινή σούπα με αγγούρι των Βαλκανίων
CANTINA

Ταρατόρ: Φτιάχνουμε τη δροσιστική, καλοκαιρινή σούπα με αγγούρι των Βαλκανίων

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η όρεξη στρέφεται σε ελαφριές, δροσερές γεύσεις, λίγα πιάτα μπορούν να συναγωνιστούν το ταρατόρ, τη χαρακτηριστική κρύα σούπα των Βαλκανίων.

Ταρατόρ: Φτιάχνουμε τη δροσιστική, καλοκαιρινή σούπα με αγγούρι των Βαλκανίων
Στη Βουλγαρία ειδικά, το ταρατόρ θεωρείται σχεδόν εθνικό καλοκαιρινό πιάτο. Σερβίρεται παγωμένο, συχνά ως ορεκτικό ή ελαφρύ γεύμα, και θυμίζει σε αρκετούς το ελληνικό τζατζίκι, μόνο που εδώ η υφή είναι πιο ρευστή, ώστε να τρώγεται με κουτάλι ή να πίνεται σχεδόν σαν ρόφημα στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

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