Γιατί είναι σημαντικός ο Αριστοτέλης Μέγκουλας

Ανήκει σε εκείνη τη μικρή, αλλά εξόχως γοητευτική μειοψηφία μαγείρων που δεν υπέκυψαν στον πειρασμό της Αθήνας, είτε στην αρχή, είτε στην εξέλιξη της διαδρομής τους.