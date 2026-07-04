Γιατί είναι σημαντικός ο Αριστοτέλης Μέγκουλας
Γιατί είναι σημαντικός ο Αριστοτέλης Μέγκουλας
Καλλιεργημένος, με σταθερές και δομημένες απόψεις για τη γαστρονομία και τον τόπο του, ο Αριστοτέλης Μέγκουλας δημιουργεί μια ιδιοσυγκρασιακή κουζίνα απόλυτης αρμονίας
Ανήκει σε εκείνη τη μικρή, αλλά εξόχως γοητευτική μειοψηφία μαγείρων που δεν υπέκυψαν στον πειρασμό της Αθήνας, είτε στην αρχή, είτε στην εξέλιξη της διαδρομής τους.
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