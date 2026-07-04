Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (4/7/2026)
CANTINA
μενού

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (4/7/2026)

Το σημερινό μενού φέρνει στο τραπέζι ευφάνταστες δημιουργίες που συνδυάζουν πιάτα οικεία, αλλά και με σύγχρονες, δημιουργικές πινελιές

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (4/7/2026)
Σήμερα, Σάββατο, απολαμβάνουμε την πίτσα–σάντουιτς της Μάγκυς Ταμπακάκη, μια χορταστική και ευέλικτη πρόταση που προσαρμόζεται σε κάθε γούστο και περίσταση, καθώς επίσης και μια σαλάτα με ντοματίνια, γλιστρίδα, κολοκυθάκια και γραβιέρα Νάξου. Ακολουθούν τα γεμιστά κατσαρόλας με αυγολέμονο της Γιώτας Κουφαδάκη, όπου η θαλασσινή γεύση της γαρίδας συναντά τη μαστίχα και το μπούκοβο σε μια ιδιαίτερα αρωματική σύνθεση. Για γλυκό φινάλε, τα σπιτικά παγωτίνια με γιαούρτι προσφέρουν μια δροσερή, ελαφριά και απολαυστική πινελιά που ολοκληρώνει ιδανικά το μενού.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης