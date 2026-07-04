Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (4/7/2026)

Σήμερα, Σάββατο, απολαμβάνουμε την πίτσα–σάντουιτς της Μάγκυς Ταμπακάκη, μια χορταστική και ευέλικτη πρόταση που προσαρμόζεται σε κάθε γούστο και περίσταση, καθώς επίσης και μια σαλάτα με ντοματίνια, γλιστρίδα, κολοκυθάκια και γραβιέρα Νάξου. Ακολουθούν τα γεμιστά κατσαρόλας με αυγολέμονο της Γιώτας Κουφαδάκη, όπου η θαλασσινή γεύση της γαρίδας συναντά τη μαστίχα και το μπούκοβο σε μια ιδιαίτερα αρωματική σύνθεση. Για γλυκό φινάλε, τα σπιτικά παγωτίνια με γιαούρτι προσφέρουν μια δροσερή, ελαφριά και απολαυστική πινελιά που ολοκληρώνει ιδανικά το μενού.