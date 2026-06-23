Βαγγέλης Ζαχαρής: Η ενέργεια δεν είναι πλέον κόστος, αλλά εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας

«Η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική αγροδιατροφή, αρκεί να αντιμετωπιστεί ως στρατηγικό εργαλείο και όχι απλώς ως μια λειτουργική δαπάνη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο B2B Director στην Protergia, Βαγγέλης Ζαχαρής, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.