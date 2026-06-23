Μιχάλης Σαράντης: «Έως και 20.000 τόνοι φέτας χάθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
Μιχάλης Σαράντης: «Έως και 20.000 τόνοι φέτας χάθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»
Η παρέμβαση του προέδρου Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλη Σαράντη.
Η παρέμβαση του προέδρου Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλη Σαράντη.
«Η γραφειοκρατία παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Σαράντης, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και Σύμβουλος Διοίκησης της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, κατά την παρέμβασή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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